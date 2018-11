Sergio Jiménez con ganas de alcanzar la tercera victoria

Este miércoles el plantel de Alberto González reanudó los entrenamientos en el estadio municipal de Santo Domingo, ante el partidazo del próximo domingo frente a uno sin duda de los candidatos a luchar por lo máximo como es el FC Cartagena, que en la pasada temporada se quedó a las puertas del ascenso a la Segunda División A y que este año vuelve a aspirar a lo mismo nuevamente.

Tras la sesión preparatoria compareció en rueda de prensa sin duda el jugador celeste que mejor conoce al conjunto departamental como es Sergio Jiménez, natural de la localidad murciana y en cuyo primer equipo militó durante las últimas cinco temporadas. “Es un partido especial para mí por eso porque yo soy de Cartagena, del club de dónde vengo y la verdad un partido bonito para mí y poder jugarlo. Tengo muchas ganas de que llegue”, comentaba el medio centro defensivo que ahora está teniendo más minutos y considera que, “somos un equipo más rocoso, más sólido y todos en general nos encontramos muy bien en ese sentido. Venimos de mantener la portería a cero en estos dos partidos y sumar los seis puntos, eso es muy importante para competir en Segunda B y conseguir buenos resultados. Si seguimos así se lo pondremos difícil al Cartagena”.

Sergio Jiménez apuesta por mantener esta dinámica de resultados porque, “ no hay dos sin tres, aunque sabemos que hay que respetarlos porque vienen con buenos marcadores y de hacerle seis goles al Ibiza que eso difícilmente se ve y por tanto hay que estar concentrados los 90 minutos. Al principio les costó arrancar, pero es como digo un equipo nuevo con jugadores que han llegado ahora como nosotros y que les costó arrancar, pero creo que es el rival más fuerte de nuestro grupo y de toda la Segunda B. Por potencial económico y deportivo pueden ser campeones”.

De la afición del Cartagena comentaba que, “a mí me tienen cariño por ser de allí sobre todo y haber jugado tanto tiempo. La verdad que siempre me han tratado muy bien, tanto en los momentos malos sobre todo como buenos me han apoyado y no me puedo quejar. Espero un buen trato conmigo el domingo”. De su estado físico reconoció que no está, “al cien por cien pero me encuentro muchísimo mejor. Como dije no pude hacer pretemporada, pero voy cogiendo ritmo de partidos, cada vez estoy mejor pero me exijo mucho aunque aún no estoy a ese nivel del 100%. Puedo dar mucho más de sí”. De los próximos rivales comentó que, “primero nos queremos centrar en el Cartagena, pero es verdad que vienen dos grandes equipos. Van a ser complicados porque son dos rivales de la zona alta como es también el UCAM Murcia, pero hemos jugado dos partidos atrás muy buenos en todos los sentidos y si seguimos en esa dinámica somos un equipo que va a ser difícil que nos ganen un partido. Estábamos en una mala dinámica y eso se notaba un poco en el vestuario, pero nos hemos juntado todos jugadores y cuerpo técnico. Sabemos que podemos sacarlo adelante y lo estamos haciendo. Tenemos más confianza todos y seguro que vamos a ir hacía arriba”.