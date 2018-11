El Ayuntamiento de Cuenca quiere "reformular" el convenio del ascensor

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuenca quiere reformular el convenio del ascensor al Casco Antiguo, pero no cree que esto vaya a dilatar el proyecto. El concejal de Urbanismo, Julián Huete, ha defendido que sería un retraso de apenas cinco meses y que sí se pueden acometer otros aspectos incluidos dentro del convenio con la Junta, como la rehabilitación de la muralla o la realización del paseo fluvial del Huécar.

Huete aboga por un concurso internacional de ideas, que ya estaba planteado en la propuesta de Cuenca (IN), para buscar la mejor solución para la accesibilidad al Casco Antiguo. Algo que a su juicio no se remedia ni con el ascensor a la Plaza de Ronda, ni con los otros tres que se propusieron. Ha cuestionado por qué no se decidió acometer el de Matadero Viejo, que considera más barato y que aportaría más soluciones a los problemas de accesibilidad de los vecinos del barrio.

Después de tres años y medio de legislatura, Huete cree que no es momento de “precipitarse” a la hora de estudiar las soluciones a la accesibilidad de Cuenca.

El concejal de Urbanismo ha sostenido que la solución de la accesibilidad al Casco Antiguo sólo llega con autobuses. Pese a que durante los últimos años el equipo de gobierno ha mantenido en repetidas ocasiones que no se pueden hacer modificaciones en el contrato de los autobuses, Huete asegura ahora que es “difícil pero no imposible”, y ha avanzado que están en conversaciones con la empresa para mejorar el servicio en fin de semana.

El proyecto del ascensor sería financiado en un 80 por ciento por la Junta, mientras que el 20 por ciento restante lo aportaría el Consorcio, no el Ayuntamiento. Hace dos semanas, el alcalde Ángel Mariscal se mostraba dispuesto a firmar el convenio para la construcción del ascensor, según aseguró en una entrevista en SER Cuenca.