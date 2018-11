Canarias y el cambio climático

Emilio Cuevas Agulló es Doctor en Ciencias Físicas y Director del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de la Agencia Estatal de Meteorología, (AEMET), Unidad Asociada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vamos un científico en toda regla, que ha estudiado y sigue estudiando, entre otras cosas, como nos estamos cargando la atmósfera y sus consecuencias, que es el cambio climático.

Ayer estuvo con nosotros en la radio y anduvimos conversando sobre las consecuencias del cambio climático aquí y en el mundo. Vale la pena recuperar sus palabras para seguir reflexionando sobre un asunto trascendental a corto y medio plazo para el futuro del hombre en el planeta tierra.

Las consecuencias del machaque medioambiental y por tanto de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera son tremendas y las soluciones son bastantes sencillas. Todas son sobradamente conocidas y todos debemos involucrarnos. Quién no sabe, que si ponemos todos los coches eléctricos y si usamos tan solo energía alternativa y renovable las emisiones bajarían de forma espectacular y todo ello frenaría el cambio climático, que está cambiando y va a seguir cambiando nuestro "modus vivendi". Y gracias a esas políticas salvaremos vidas y contribuiremos a evitar catástrofes naturales. Eso con cifras lo saben los expertos y no es rechazable.

En Canarias ya tenemos sobradas muestras del cambio climático. La invasión de las olas sobre edificios mal construidos en la costa, por dejación de la administración pública, últimos ejemplos en Tenerife. Pérdida de cerca de 10 metros de playa por la subida del nivel del mar en las Canteras. Aumento de las temperaturas en ocasiones, en otras prolongación y repetición de capítulos de calima, además de brutales tormentas en poco tiempo como si esto fuera el caribe. Además de transformación de nuestra flora.

Tenemos que pensar en lo global, es decir en el mundo y actuar en lo local. Esto lo dice el experto, todos los expertos, y cualquiera con un mínimo de sentido común. Salvo claro que uno se llame Trump y no vea más que su nariz o tenga intereses económicos depredadores.

Rechaza el gas como energía de transición en las islas y que apostemos a corto plazo por las energías limpias por razones obvias.

Apostar en Canarias por la lucha contra el cambio climático, no debe ser un lema, debe ser una obligación. Ya no solo por dar ejemplo al mundo, nos va la vida y la economía en ello. Hemos visto como en el norte de Europa subían las temperaturas y eso podría hacer que fuera menos atractivo para un nórdico tener la necesidad de venir a calentarse con el sol canario. Y eso no es que vaya a ocurrir, ya está ocurriendo.

Las políticas contra el cambio climático deben ser horizontales en todas las administraciones y empresas, deben ser hasta coercitivas, es decir que si hay que sancionar se sancione, y por supuesto deben obligar, si queremos evitar problemas mayores.