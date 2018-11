Diego Parra: "Estoy preparado para el debut"

POSIBLE DEBUT

“Ya lo he hecho en la Copa del Rey pero estoy muy ilusionado con hacerlo en la Liga. Personalmente estoy muy agradecido a Manolo Jiménez, y en relación a esta semana, no intuyo nada, porque no me han confirmado nada, pero claro que me gustaría en el once. Lo primero que quiero es que el equipo gane, y después tener minutos. Si no llegara a jugar lo que no me pasa por la cabeza es tirar la toalla”

CANTERA

“El proyecto del primer equipo es subir a Primera División y competir con los mejores. Se confía en la cantera pero ahora se ha apostado por la veteranía, es la idea del club y hay que saber interpretar el momento, pero sí se confía en la cantera”.

FUTURO

“Quiero triunfar en este club, pero si en el futuro tengo que salir para jugar en otro sitio y volver a la UD Las Palmas estaría dispuesto a ello”.

REFUERZO DEFENSIVO

“Todos los entrenadores quieren que su equipo no reciba ningún gol, pero de lo que se trata es que nosotros demos nuestra mejor versión. Esta semana hemos trabajado fijándonos en nuestro juego. Si damos la mejor versión seguramente vamos a ganar Es el momento de seguir con el mismo objetivo y ganar en próximo partido”.