Semana de novedades para el equipo de Alberto Contador

Gruppo Uvet, nuevo patrocinador del Kometa Cycling Team 👉 🇪🇸 https://t.co/A6PJg3qPoI / Gruppo Uvet, new sponsor of the Kometa Cycling Team 👉 🇬🇧 https://t.co/YAUv1JmbHk pic.twitter.com/hj6i22immP