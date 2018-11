Ontiveros: "Si ganamos el sábado nos dará un plus"

El centrocampista del Málaga Javier Ontiveros, indicó sobre el partido del sábado ante el Granada, que “si ganamos el sábado nos dará un plus”.

Un partido importante

“El sábado es un partido que vamos a intentar ir a ganar. Nosotros necesitamos los puntos igual que el Granada, ellos van a venir aquí a morir por los tres puntos y el mejor se llevará el resultado. Venimos de perder en Extremadura y si ganamos nos dará un plus de energía para esta primera parte de la temporada que tenemos hasta Navidad. Nos daría un plus muy intenso para intentar traer los máximos puntos posibles”.

La fuerza de la afición

“La Rosaleda tiene que estar con nosotros a tope. Hay que intentar llenar el campo, intentar animar lo máximo posible y que nosotros demos un resultado positivo para todo el malaguismo. La afición se nota un montón. En Extremadura también lo notamos porque fueron muchos aficionados, pero en La Rosaleda lo notamos muchísimo. Estamos muy contentos de que los aficionados estén yendo a los partidos y que estén motivamos con nosotros, porque nosotros estamos respondiendo e intentaremos dar nuestra mejor versión”.

Momento personal

“Me encuentro muy bien, al principio no me encontraba tan bien físicamente, pero partido a partido voy cogiendo buen físico. El míster decide si me pone o no, estamos todos muy concentrados y el que salga lo va a hacer lo mejor posible. Estamos todos los extremos y los mediapuntas estamos activos para cuando el entrenador necesite alguno entre y lo haga lo mejor posible”.