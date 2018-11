Pablo Guerrero vuelve al profesionalismo

El ciclista malagueño Pablo Guerrero, regresa a la elite con el equipo el Radio Popular-Boavista portugués, donde ya compitió en las temporadas 2016 y 2017.

Esta campaña, Guerrero se recalificó amateur en el Ginestar-ULB Sport, corriendo en el circuito continental por Europa, África y América, al no encontrar equipo para continuar con su carrera profesional.

“Ya tenía asumido que no habría hueco. De hecho me estaba buscando mis propios patrocinadores para correr en MTB y terminar mis estudios universitarios, aunque sin dejar de disfrutar del deporte. Esta semana contactaron conmigo y ha sido todo bastante rápido”, comenta Guerrero, que admite que había llegado a “perder la esperanza”.

El corredor nacido en Coín disputó la Volta ao Alentejo, en Portugal, y el Tour de Marruecos con el Ginestar-ULB, logrando varios puestos de honor.

“Este año me recalifiqué amateur y he estado todo el año delante, creo que lo han visto y han creído que era un corredor válido para volver. Además, me conocen, saben que trabajo bien en equipo y pueden confiar en mí. Este 2018 he sido muy regular y sólo me ha faltado rematar”.

De hecho, cerró la temporada en el Inteja-MMR continental dominicano con el que corrió el Tour de Guadeloupe (2.2), donde logró cuatro puestos Top10, entre ellos el séptimo en la cuarta etapa, una contrarreloj. Precisamente en contrarreloj logró su única victoria del año, el Campeonato de Andalucía.

De cara a 2019, el objetivo es realizar una buena temporada: “Espero empezar bien desde el principio y tratar de llegar en la mejor forma a las carreras que vengamos a España, que probablemente serán en primavera, y tener la confianza del equipo para poder ir a la Volta a Portugal, que es la mejor prueba que disputan los equipos portugueses y todos la tienen como objetivo”.

Aunque ya se encuentra en plenos entrenamientos de pretemporada: “Estamos a la espera del material y probablemente en diciembre habrá ya una primera concentración donde definiremos mejor todo lo relativo a la temporada y aprovecharemos para conocer a los nuevos compañeros”.