A Benito Serrano no le convence el nuevo convenio de la depuradora porque "Golmayo tendrá que pagar más"

El convenio de la depuradora contiene muchos cambios respecto a los acuerdos de hace unos meses. Es la queja del alcalde de Golmayo, Benito Serrano, que se reúne a esas horas con representantes de Acuaes para resolver dudas sobre el contenido de dicho borrador

Cinco páginas repletas de dudas lleva Benito Serrano a la reunión, entre ellas, “el aumento de financiación que nos han aplicado; del 6 al 7 por ciento. El ayuntamiento deberá pagar por lo tanto 1 millón 700.000 euros y eso se lo tengo que explicar yo a los vecinos, que nos han subido 600.000 euros más mientras que al ayuntamiento de Soria le han rebajado cuatro millones de la depuradora”.

Tampoco entiende por qué, una vez pagada la instalación a 40 años, “pone que tenemos que devolver la depuradora a Acuaes y no queda en propiedad de los ayuntamientos, eso no se entiende. Además nosotros tenemos una depuradora con capacidad para 8.000 vecinos y, aunque pensemos en el futuro, todavía tenemos 2.700 habitantes. Y es más, la depuradora de Carbonera depura al dos por ciento, está casi sin estrenar, así que tenemos que pensarlo bien aunque no queremos ser un obstáculo para nadie”.

No le convence a Benito Serrano tener que comenzar a pagar el día del fin de obra en vez del día de inicio de funcionamiento, “eso es otra cosa que ha cambiado y no me parece bien, quiero que me lo expliquen”. Antes de firmar, alcalde deberá estudiar la información que se le traslade esta mañana desde Acuaes.