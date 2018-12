"De la prostitución se sale, pero cuesta"

Julia llevaba 9 años trabajando en la prostitución, primero en un club y después en un piso. Vivía en una habitación y tenía acceso a la cocina, aunque no al salón. En esa habitación esperaba hasta que aparecía algún cliente que requería de sus servicios, (a cualquier hora). "En la última casa en la que estuve trabajando se abusó de mí, y dije hasta aquí", ese fue el momento en el que decidió cambiar de vida. Se lo comentó a su médico de familia, y éste le habló del proyecto Santa Marta. Ahora busca trabajo como empleada del hogar o cuidadora de personas mayores para poder ganarse la vida.

Desde 2015, 17 mujeres han conseguido salir de la prostitución gracias al Proyecto Santa Marta puesto en marcha por Cáritas Toledo. Un programa de apoyo a la mujer en situación de prostitución financiado por Cáritas , por el Ministerio de sanidad, y por el Fondo Social Europeo.

Julia no se ha sentido perseguida por abandonar, y no ejercía en contra de su voluntad, pero no siempre es así. En el 80 % de los casos la prostitución se ejerce por obligación y bajo amenazas. El colectivo más vulnerable, como nos cuenta Mónica Moreno responsable de comunicación de Cáritas, son las mujeres extranjeras.

AUDIO| Escucha la entrevista