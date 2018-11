Anquela: "La plantilla se puede mejorar, pero hay que hacerlo con mucho dinero y creo que no estamos en esa condición"

El Real Oviedo afrontará este domingo una de las salidas más complicadas de la competición. Los azules se medirán a la UD Las Palmas que, aunque no atraviesa su mejor momento, todavía no conoce la derrota en el Estadio de Gran Canaria con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas en los ocho partidos disputados hasta la fecha en su feudo.

El encuentro, correspondiente a la jornada 16, estará dirigido por el árbitro andaluz Moreno Aragón con el que el Oviedo nunca ha perdido. Los azules acumulan tres victorias y un empate con dicho colegiado aunque no ganan a domicilio desde el pasado 16 de septiembre en Lugo.

Juan Antonio Anquela tendrá las bajas por lesión de Saúl Berjón, Carlos Hernández, Joselu y Forlín. Este último, que es el que más tiempo estará alejado de los terrenos de juego, camina apoyado en una muleta tras la fisura que sufrió en el peroné de su pierna derecha. De los futbolistas que ocupan la enfermería azul solo Carlos Hernández realiza trabajo sobre el césped al margen de sus compañeros.

Para este partido el técnico jienense recupera a Sergio Tejera después de cumplir un partido de sanción, mientras que pierde a Joselu tras confirmarse su rotura de fibras en el recto anterior derecho. Éste es el único cambio en la convocatoria porque también repiten citación los jugadores del Vetusta Javi Hernández, Josín, Steven y Viti.

Rueda de prensa íntegra de Juan Antonio Anquela

Volver a ganar a domicilio. “El inicio fuera de casa fue bastante bueno y ahora llevamos mucho tiempo sin puntuar, y en algunos casos haciendo buenos partidos. Tenemos que ser más sólidos. Me puedo quejar de los resultados, pero no de la actitud”.

Renovación de Folch. “Me alegro mucho por Ramón, el Oviedo hace una buena operación. Si todos los años hay que firmar catorce jugadores algo se está haciendo mal. En los equipos en los que he estado se iban tres y firmábamos tres. Y así íbamos creciendo. Para eso hay que tener paciencia y creer en lo que se hace. Este club lo está llevando a rajatabla. Se renuevan buenos futbolistas intentando hacer una base sólida y fuerte, y luego a partir de ahí soltar un poco más la cuerda e intentar fichar algo que marque las diferencias. Aquí las cosas se están haciendo muy bien en la parcela económica y en la deportiva supongo que poco a poco irá creciendo. Y así debe hacerlo”.

Situación de Toché ante la baja de Joselu. “Lo único que le digo es que esté tranquilo. Lo único que puedo hacer es ponerlo, yo no lo voy a descubrir. Lo voy a poner cuando crea que tengo que ponerlo”.

Bajas importantes. “Ahora hay gente que tienen que dar el paso adelante. Todos estamos enchufados. Las lesiones nos obligan a hacer esos cambios de sistema. Lo más fácil sería jugar como yo tengo en la cabeza pero es imposible porque nos falta gente y porque intentamos estar lo más equilibrados posible”.

Mercado invernal. “No miro más allá del partido del domingo. Luego ya me pondré a mirar si se necesita algo o no, bastante tengo con lo mío. Estoy muy contento con lo que tenemos y las aportaciones que vienen de atrás. Se puede mejorar pero eso hay que hacerlo con mucho dinero y creo que no estamos en esa condición. Estamos mirando muy bien el euro como creo que se debe de hacer”.

El rival

Las Palmas, que hace dos jornadas destituyó a Manolo Jiménez, apostó por la vuelta de Paco Herrera que en su estrenó en el banquillo fue goleado (4-1) ante el Cádiz en el Ramón de Carranza. Los canarios son octavos y tienen los mismos puntos que el Oviedo. Además, de los últimos nueve partidos solo han ganado uno y en el resto de encuentros han cosechado cinco empates y tres derrotas.

Paco Herrera no podrá contar con Álvaro Lemos por sanción ni tampoco con los lesionados Momo y Sacko, además tiene la duda de Íñigo Ruiz de Galarreta.

El partido será este domingo a las 20:30 horas, y treinta minutos antes empezaremos con nuestra previa en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias. Lo podrán seguir a través del 1026 de la Onda Media, en la aplicación para los dispositivos móviles de la Cadena SER o en nuestra página web www.RadioAsturias.com.

