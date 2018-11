El PP y FADE exhiben su "alto grado de coincidencia"

PP y FADE muestran un alto nivel de sintonía sobre el documento de la patronal con 22 medidas para la regeneración económica de Asturias, que ambos consideran “de sentido común” y “no ideológicas”. El PP anuncia que buena parte ellas, serán incorporadas a su programa electoral, empezando por un nuevo modelo fiscal.

La organización patronal presentó el lunes el documento, con la idea de darlo a conocer a todos los partidos. El miércoles, el presidente de FADE, Belarmino Feito, ya recibió una convocatoria del PP para una reunión en la sede del partido con su presidenta, Mercedes Fernández. El encuentro se ha consumado esta mañana, con "un alto grado de sintonía". De hecho la presidenta del Partido Popular ya adelantó que buena parte de las propuestas de FADE, serán incluidas en el programa con el que esta formación concurrirá a las autonómicas de mayo en Asturias.

La Federación Asturiana de Empresarios también ha recibido una comunicación de Ciudadanos, si bien aún no han concretado la reunión. No ha recibido, por el momento, ninguna reacción por parte de los partidos de la izquierda parlamentaria con los que Feito reiteró hoy su desacuerdo ante el proyecto de Presupuestos Generales del Principado para 2019: “Ya he dicho que no son los presupuestos que necesita Asturias”, reiteró Feito, que anunció que en los próximos días explicará porqué, con toda probabilidad en la comparecencia de FADE en el parlamento en el contexto de la tramitación del proyecto de ley.