Los sindicatos acusan a PSOE, USE y PRB de tumbar el acuerdo de la plantilla 'por un miope cálculo electoralista'

Los sindicatos en el Ayuntamiento de Ponferrada acusan al PSOE, USE y PRB de votar en contra del acuerdo de la plantilla por ‘un miope cálculo electoralista’.

La parte social reconoce que no entiende 'las motivaciones para rechazar una modificación que incluye el acuerdo de convenio' aceptado por toda la plantilla, con 316 trabajadores, y que, además, permitiría sacar 16 plazas de agentes, el servicio que, actualmente, más problemas de personal plantea.

Ahora mismo, esa falta de visión de los tres grupos políticos deja al Ayuntamiento con la única posibilidad de sacar tres plazas de policía y dos de brigada de obras puesto que los bomberos han renunciado a las dos previstas para facilitar la disposición de efectivos en la policía. Dado que son servicios esenciales, han explicado, las dos de bomberos pueden intercambiarse con policía sin perderse mientras en el caso de la brigada de obras, las plazas, podrían quedar amortizadas y supeditadas a futura oferta pública de empleo para la que no hay plazos.

La situación de la policía, con la aplicación del decreto estatal que permite la jubilación a los 59 años, será 'crítica' a partir del 2 de enero de 2019. De hecho, lamentan que los grupos políticos no aceptasen el acuerdo que conocían desde el pasado verano y que implicaba todos estos problemas debido a la ausencia de presupuestos.

Es más, no renuncian a unas pretensiones laborales por las que llevan años luchando máxime que consideran justas y que, aseguran, tendrán que esperar por la decisión 'irresponsable' de los 3 partidos además de Ciudadanos cuya abstención condicionó el resultado final de la votación.

Aseguran también que el acuerdo llevaba 'implícita la obligación para cualquier corporación de asumirlo en el primer presupuesto' que salga adelante por lo que tampoco aceptan que se hable de 'papel mojado' cuando se refieren a esta propuesta.

No sólo eso, cargan las tintas contra PSOE y USE por sus continuas alusiones a la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo, un proyecto que emprendió el bipartito de Samuel Folgueral y que no se llevó a pleno a pesar de costar más de 100.000 euros y no necesitar de un acuerdo sindical, algo que, por otra parte, 'era mayoritario'.

Descartan eso sí la huelga o cualquier protesta que vaya contra la administración que en este caso les apoya, pero llevarán a cabo gestos encaminados a dejar patente su rechazo a quienes han impedido, aseguran, el mejor acuerdo laboral que se había conseguido en años en este consistorio. Por cierto, tampoco han dejado pasar el hecho de que el portavoz socialista, Olegario Ramón sea representante sindical de CSIF y, sin embargo, se haya opuesto a esta petición avalada por todos los sindicatos.