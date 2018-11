El PSOE espera que el PERI tenga informe de intervención con gastos

El PSOE se mantiene expectante ante lo que el concejal de urbanismo pueda aportar en la comisión del área porque los socialistas habían presentado alegaciones a un documento que carece, dice el portavoz, del preceptivo informe de intervención que corrobore que se reflejan las partidas económicas adecuadas para urbanizar dicho reparto de parcelas. Aunque no se contemplan intervenciones concretas, Olegario Ramón, sí que tiene claro que cualquier reforma urbanística debe ir aparejada de unos gastos que tienen que estar contemplados.

Sobre el "pacto con USE"

Será entonces cuándo decidan su postura en pleno, una decisión que desvinculan de cualquier pacto con USE, una complicidad que la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, asegura que tienen entre ambas formaciones políticas y a la que ha puesto como cabecilla a Samuel Folgueral. El socialista Olegario Ramón prefiere no entrar en este tipo de discusiones y ha dicho que él simplemente "no es especialista en obsesiones y que prefiere no analizar majaderías".