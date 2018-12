La Diputación reforzará en 2019 el servicio de acogida urgente a víctimas de violencia de género

Según el Observatorio de Violencia de Género de Bizkaia, en 2017 un total de 162 personas fueron atendidas por el servicio de acogida de urgencia de la Diputación Foral. En concreto, 90 mujeres, con 70 hijos/as (69 menores) y dos personas adultas dependientes. La duración media de la estancia fue de 15 días, 5 más que las cifras recogidas en 2004. En media-larga estancia, la cifra fue de 62 personas: 33 mujeres con 29 menores a su cargo. La duración media de la estancia en este recurso se sitúa en 292 días. A estas cifras hay que sumar, además, las recogidas por los 19 recursos a cargo de 11 entidades de titularidad municipal. En ellos fueron atendidas 51 mujeres con medio centenar de menores a su cargo y dos adultos dependientes. Con estos datos, la Diputada Foral, Teresa Laespada, ha puesto el acento en el servicio de atención urgente. Anuncia en Radio Bilbao que incrementará el presupuesto para el año que viene "no tanto para ampliar plazas, que si es necesario se haría, como para aumentar la diversidad de perfiles profesionales en su acompañamiento".

Laespada recuerda que en la acogida de urgencia las mujeres "salen con lo puesto" y eso exige la activación de "todo un despliegue de recursos sobre los menores que suelen tener a su cargo, la denuncia si es que quieren denunciar o la atención médica, si la precisan". Se trata de todo un conglomerado de servicios de asistencia y acompañamiento que, vistas las cifras, precisan para Laespada de un plus de refuerzo, de ahí su intención y su compromiso para 2019, aumentando la prestación económica destinada.

Al frente de estos recursos de acogida de urgencia y de media y larga estancia está la Jefa de la Sección del Servicio de Mujer en la Diputación Foral, Laura Marín. Nos recuerda que, en el caso de la urgencia hay que entender que "es una situación de crisis donde hay una mujer que tiene que salir". Mantiene que llegan a este servicio porque no tienen una red informal a su alrededor, no hay amigos, no hay familia y acuden acompañadas por la Ertzaintza "porque han sido víctimas de una agresión de carácter machista y no tienen nada". La mayoría, nos dice Marín, "son muy jovenes" y tienen menos de 40 años. Hay más extranjeras que autóctonas, pero todas tienen alguien a su cargo y "su situación de vulnerabilidad es total". Es importante, recuerda Marín, trabajar con ellas fuera de un espacio de violencia para que no vuelvan a esa casa "y acabar con su dependencia, que no solo es emocional". Hay mujeres que repiten, como constata la Ertzaintza en su informe anual al señalar que de las 4.000 víctimas de violencia de género el año pasado muchas registraron más de una denuncia. En el caso concreto del servicio de acogida urgente, de las 90 atendidas en 2017, dos volvieron en el mismo año.