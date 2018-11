Apertura histórica de barreras

Vecinos de los municipios del corredor de la Carretera Nacional 1 entre Burgos y Miranda de Ebro y miembros de la Plataforma de Afectados por la N-1 celebrarán el fin de la concesión de la autopista AP-1 esta misma medianoche, con actos como la retirada de una pancarta reivindicativa del Ayuntamiento de Briviesca o una ofrenda floral a las víctimas de accidentes en la N-1. Muchos de ellos acudirán a las doce la noche a los peajes para comprobar que las barreras quedan abiertas.

Una de las reinvidicaciones de la plataforma de afectados por la N-1 / Radio Castilla

Rafael Solaguren, portavoz de la plataforma de afectados por la Nacional 1 entre Burgos y Miranda, califica el momento de "histórico para Burgos y para todo España, porque es la primera autopista a la que van a poner fin a la concesión". Los vecinos del corredor de la N-1 están, según explica, "deseando que sirva para que disminuya el tráfico en la carretera nacional y podamos vivir más tranquilos". Actualmente la carretera convencional soporta el paso de unos 10.000 vehículos diarios, de los que la mitad son tráfico pesado.

No obstante, recuerdan que las dudas sobre el mantenimiento y la falta de accesos nuevos en la autopista -libre a partir de medianoche, después de 40 años de gestión privada- surgen de "que no se pretendía hacer" la liberalización de la vía. "No ha habido ninguna voluntad para solucionar el tema de la nacional", asegura Solaguren. Para los miembros del colectivo se ha mantenido la situación a pesar "de muchas vidas, de muchas familias rotas y muchos heridos".