Vicente: "Las sensaciones a domicilio no son buenas"

El Dépor tiene entre sus deberes mejorar a domicilio y Vicente Gómez reconoce que las cosas no funcionan lejos de Riazor como deberían. "No nos está valiendo con lo que estamos haciendo", confiesa el pelotero blanquiazul. Para Gómez, está claro que "las sensaciones no son buenas", aunque Natxo González y sus jugadores no se preocupan demasiado por los resultados cosechados a domicilio. "No es que tengamos la bombilla de alarma encendida", explica.

Vicente recuerda que a pesar de todo, el Deportivo es el segundo mejor equipo lejos de casa. Tan sólo el Albacete sumó más puntos que los coruñeses fuera de su estadio. "No tenemos alarma por esos resultados fuera. Lograr alguna victoria más fuera de casa y nos llevaría a alcanzar posiciones más altas", explica Vicente.

"Tenemos un objetivo ambicioso y sabemos que fuera de casa es complicado. Sobre todo tenemos que mejorar sensaciones. Va a ser imposible que se juegue igual que en Riazor. Ni el más grande lo puede hacer", destaca Vicente Gómez.

El centrocampista canario explica que los aspectos a mejorar para dar un paso al frente pasan por "matices" en el juego.

En su caso, Vicente aboga por una "salida más limpia de balón, tener más valentía y un nivel de acierto muy alto en cuanto a pases". Sin embargo, recalca Gómez que su equipo no va a revolucionarse para cambiar de forma radical "no nos vamos a volver locos", concluye.