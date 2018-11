Gustavo López: "El VIH ya no mata, la gente ha perdido el miedo"

Cruz Roja Elda lleva años atendiendo a personas afectadas por el VIH dándoles información y ayudándoles. Tienen asistencia psicológica y contacto con las familias. Este fin de semana, con motivo del Día Mundial de la respuesta ante el VIH y el SIDA, voluntarios de Cruz Roja Juventud repartirán en Elda 150 preservativos y folletos informativos entre la población joven, según ha informado en el programa Hoy por Hoy Elda Vinalopó Gustavo López, vicepresidente de Cruz Roja Elda. Destaca que “el entorno de prostitución es un foco amplio del contagio del VIH. Tanto en mujeres como en hombres”. Además, recuerda que “el SIDA es una enfermedad crónica de la que cada vez se muere menos gente y por tanto la gente ha perdido el miedo”.

A diferencia de otras dolencias no se detecta al instante porque no se nota en el aspecto al no presentar síntomas totalmente físicos, tanto es así que unas de cada tres personas desconocen que padecen la enfermedad.

Atención telefónica sobre el VIH

Personal especializado de Cruz Roja atiende el número gratuito 900 111 000 dando respuesta a consultas relacionadas con la infección por VIH. Las llamadas son anónimas y confidenciales.