El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha apoyado la aprobación inicial de la bajada de un uno por ciento del tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) propuesta por el equipo de gobierno local, del PSOE, con las abstenciones de los grupos de PP y Ciudadanos.

Once votos a favor --los ocho del equipo de gobierno local y tres de los grupos de Vamos Granada e IU y la edil no adscrita-- y 14 abstenciones ha sido el resultado de la votación de este expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI, que no ha sido sometido a debate.

La modificación supondría subir el IBI a 557 grandes empresas en un cinco por ciento, y bajarlo en un cuatro por ciento a 8.100 pequeños empresarios, según los datos del equipo de gobierno local.

La medida llegaba al Pleno con el informe favorable de la Comisión de Economía del Ayuntamiento, gracias al voto de calidad del concejal del ramo, Baldomero Oliver, como presidente de la misma, y con los votos en contra de PP y Ciudadanos.

La sesión plenaria del Ayuntamiento de Granada correspondiente al mes de noviembre también ha apoyado la aprobación inicial de, entre otras cuestiones de índole social, el plan estratégico de subvenciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.