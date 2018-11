"No hice un uso indebido del vehículo oficial para llevar a mis hijos al colegio"

El delegado municipal de Movilidad, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, no dimite y defiende que no hizo un “uso indebido” del vehículo municipal aunque si afirma que utilizó en dos ocasiones el coche oficial para dejar a sus hijos en el colegio. Un vídeo que circula por las redes sociales muestra como el delegado utilizó el coche que cada día usa para realizar su trabajo como delegado, aunque lo negó. En una rueda de prensa que ha concluido hace tan solo unos minutos Díaz reitera que fue un hecho puntual, que no tuvo ningún coste para las arcas municipales, y que el colegio de sus hijos se encuentra en el trayecto de su casa a su delegación.

Fue el Partido Popular el que denunció este asunto hace unos días, y tanto desde el Ayuntamiento como desde el PSOE lo negaron.

José Antonio Díaz afirma que este asunto está en manos de sus abogados. El delegado socialista dice que ha hablado con su partido, pero esta mañana, la secretaria de organización del PSOE en la provincia, Araceli Maese, respondía preguntada por este asunto que los socialistas "firman un código ético" y que no defienden "no hacer un uso de los recursos públicos".

Y desde el PP, formación que denunció el pasado fin de semana ese uso supuestamente indebido, piden el cese del delegado. Jaime Espinar, concejal del PP, también piden responsabilidades políticas a la alcaldesa Mamen Sánchez.