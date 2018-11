Jódar Contra la Violencia de Genero

Acto central de la programación de actividades organizadas desde la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, a través de CMIM, con motivo del 25 Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, inicialmente previsto para el día 23 de noviembre, se aplazó ante las inclemencias meteorológicas.

Tenía lugar en la Plaza de España, con la participación de cientos de escolares, de todos los centros educativos de la ciudad, C.P.A. Personas Mayores de Jódar, asociaciones y colectivos, sin presencia alguna de los grupos políticos de la oposición municipal.

Se abría con intervención de la concejala de Igualdad, M.ª Teresa García, “… Todas las instituciones que aquí están representadas y cada una de las personas que hoy nos reunimos, queremos gritar ¡No!. Contra la violencia de género, ¡No!. Porque esta violencia de género está matando y haciendo sufrir a muchas mujeres y a muchas niñas y niños en nuestro país y en el mundo entero. Queremos dejar claro que rechazamos la violencia, y transmitimos nuestro apoyo a las víctimas de violencia de género y a sus familiares. Queremos recortar a las 45 mujeres, a las 5 niñas y a los 2 niños que en España han sido asesinadas por esta violencia machista. Y por último, queremos hacer un llamamiento a todas las personas que estáis aquí presentes y a las que nos van a oír… Para que nunca justifiquemos una agresión…”.

La lectura del manifiesto, corría a cargo de la coordinadora de Igualdad de los Centros Educativos, Rosalía Ruiz Herrera, “… Cada 25 de noviembre, instituciones, asociaciones, entidades y ciudadanía en general, apoyamos campañas que nos ayudad a combatir la violencia contra las mujeres. A pesar de ello, la violencia de género, violencia machista, sigue siendo un lastre, una asignatura pendiente, en la sociedad libre y democrática que tenemos. A día de hoy, seguimos contando mujeres asesinadas, denuncias acosos, violaciones. En el transcurso de este año, 45 mujeres han sido asesinadas, 969 desde enero del año 2.003, y 27 menores desde 2.013… En nuestro país, uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja, y el 42,6 % de las chicas, entre 16 y 17 años, han sufrido violencia de control, de sus redes sociales, de sus amistades, de su forma de vestir… Este año 2.018 ha estado marcado por el caso de ‘La Manada’, donde se ha puesto de manifiesto la persistencia de una cultura de la violencia en todos los ámbitos y espacios de la vida de las mujeres, así como la posición de vulnerabilidad de todas ellas… El fácil acceso a las nuevas tecnologías, unido a la falta de una buena educación afectivo-sexual, ha propiciado que nuestras/os adolescentes tengan una visión distorsionada de lo que debe de ser una relación de pareja respetuosa, sana e igualitaria… No obstante, la lucha contra la violencia machista cuenta con un gran aliado, el reciente ‘Pacto contra la Violencia de Género’, que implica a comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones de todo el territorio nacional… En el día de hoy, en esta plaza abarrotada de futuros ciudadanos/as, todas las personas que estamos implicadas en esta lucha, queremos poner el acento en la complicidad, necesaria, de todas y todos, ciudadanía e instituciones, para condenar, rechazar y aislar los comportamientos, actitudes y comentarios machistas, a los agresores, a los consumidores de esclavas sexuales, mujeres y niñas, a los asesinos, a los abusadores. Necesitamos, más que nunca, una participación más activa de la sociedad, haciendo un llamamiento explícito a legisladores, a medios de comunicación, a empresas y demás entidades, para la creación de una red sin fisuras, contra todas las violencias. Por todo ello, pedimos, especialmente, a las diputaciones de Andalucía, lo siguiente:

Lectura del Manifiesto Oficial por Rosalía Ruiz / Ayuntamiento de Jodar

- Reforzar las medidas necesarias, y coordinadas, entre administraciones públicas, privadas, entidades y asociaciones de mujeres, para erradicar la violencia machista y efectuar acciones dirigidas a la población juvenil,

- Realizar actuaciones que impliquen y sumen a toda la ciudadanía en el compromiso por la igualdad y rechazo a los agresores,

- Desarrollar campañas, a lo largo del año, recordando lo que aún nos resta para conseguir la igualdad real,

- Instar a todos los poderes públicos o privados a implicarse, activamente, contra las violencias machistas.

Desde la escuela, nos esforzamos, cada día, por prevenir las conductas que, en un futuro, llevan al sufrimiento y que en demasiados casos llevan a la muerte de la víctima. Esta lucha debe comenzar en las familias desde el mismo momento de su nacimiento, proporcionándole una educación en la que se trate a hijas e hijos por igual. Por desgracia, no hay leyes que obliguen a los progenitores a educarles en igualdad de trato y oportunidades, pero hay muchas leyes que nos lo exigen al profesorado… Hoy recordamos aquellas víctimas de la violencia machista, madres, hijos e hijas, que perdieron su vida, y todos juntos alcemos nuestra voz, para decir ‘Crees que podrás callarla, pero no podrás callarnos, ¡No a la Violencia machista!, ¡No al maltrato!”.

Acto en el que se rendía homenaje a las 45 mujeres asesinadas y a las que sufren la violencia de género y se completaba con una coreografía de alumnas y alumnos del colegio Virgen de Fátima, a la que se sumaban todos los asistentes.

Programación de Actividades:

I. Día 4 de Octubre de 2018: Consejo Sectorial de Igualdad y Conciliación Familiar.

¨ Lugar y hora: Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios a las 12:30h.

II. Día 9 de Noviembre de 2018: Video fórum sobre Violencia de Género.

¨ Organiza: Asociación de Mujeres Elaia, Ayuntamiento de Jódar, Centro Municipal de Información a la Mujer.

¨ Lugar y hora: Salón de Actos de la Casa de la Juventud a las 17,00 h.

III. Día 19 de noviembre de 2018: Presentación del Libro “Mujeres de carne y verso”, de la autora Ana Moreno Soriano.

¨ Organiza: Ayuntamiento de Jódar, Centro Municipal de Información a la Mujer

¨ Lugar y Hora: Salón de Actos de la Casa de la Juventud a las 18,30 h.

IV. Día 20 de Noviembre de 2018: Pegada de carteles contra la Violencia de Género en los comercios locales y espacios públicos.

V. Días 19, 20 y 21 de Noviembre de 2018: Talleres de Prevención de Violencia de Género “Violencia a Golpe de Click”

¨ Organiza: Ayuntamiento de Jódar, Centro Municipal de Información a la Mujer.

¨ Lugar: IES Juan López Morillas

VI. Días 20 y 21 de Noviembre de 2018: Grabación y presentación de videos contra la violencia de género con jóvenes

¨ Organiza: Programa Ciudades ante las Drogas, Biblioteca Municipal “Juan de Mata Carriazo”.

¨ Colabora: Centro Municipal de Información a la Mujer.

VII. Días 22 de Noviembre de 2018: Grabación vídeo contra la violencia de género en IES Juan López Morillas

¨ Organiza: Ayuntamiento de Jódar, Centro Municipal de Información a la Mujer.

¨ Colabora: IES Juan López Morillas

VIII. Día 29 de Noviembre de 2018: Acto Público contra la Violencia de Género

§ Concentración contra la Violencia de Género.

§ Lectura de Manifiesto por Rosalía Ruiz Herrera, representante de las Coordinadoras de Igualdad de los Centros Educativos de Jódar.

¨ Intervención de los Centros Educativos, CPA de Personas Mayores.

¨ Lugar y hora: Plaza España a las 10,30 h.

IX. Días 26, 27, 28 y 29 de Noviembre de 2018: Talleres de sensibilización en Centros Educativos de Infantil y Primaria (aplazado).

¨ Organiza: Ayuntamiento de Jódar, Centro Comarcal de Servicios Sociales y Centro Municipal de Información a la Mujer.

¨ Colabora: Diputación de Jaén.

X. Día 5 de Diciembre de 2018: Lectura Libro Viajero “Voces de Mujeres: Tu voz también cuenta” #sinlibertadnohayamor.

· Organiza: Ayuntamiento de Jódar, Biblioteca Municipal “Juan de Mata Carriazo” y Centro Municipal de Información a la Mujer.

· Colabora: Asociación de Mujeres Elaia

· Lugar y hora: Biblioteca Municipal a las 17,30 h

XI. Días 7 y 8 de Diciembre de 2018: Representación de la Obra de Teatro “No volverá a pasar”, a cargo del Grupo de Teatro “No dejes de soñar” de Jódar.

¨ Organiza: Ayuntamiento de Jódar, Taller de Teatro para Mujeres, Centro de Información a la Mujer.

¨ Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura Hora: 20,30

Izquierda Unida

Preguntábamos a la coordinadora de Izquierda Unida, Juana Cazorla, por la no presencia de su grupo en ese acto, “…Yo es que estaba trabajando… El día este, es un día muy serio, muy, muy serio. Y las políticas hay que hacerlas con seriedad, con responsabilidad, no como un juego, ni como una fiesta… Si se tiene programado hacer este día el día 23, que ya se había terminado el luto, y el acto central, del día de la mujer, la invitación la teníamos para hacerla el viernes, estábamos invitados, de hecho, yo no tenía ningún problema de asistir, porque estaba libre… Vemos como el día 25, que es el día real, en todos los sitios se ha hecho… No se ha utilizado a colegios, no se ha utilizado a institutos, porque esos son campañas continuas, no se garantiza la asistencia de la gente… Esto es un problema muy serio, se trata de campañas de concienciación, de igualdad, de no a la violencia… Pero hay que hacerlas con seriedad y con rigor, durante todo el año, se debe ejercer ya tanto en institutos como en colegios, en las casas, en nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras hijas, crearlas en ese sentir… Pero claro, si para garantizar la asistencia, en Jódar, y que parezca que es un éxito, un tema tan grave, ¿Por qué no se hizo el domingo?, ¿Por qué no se hace cuando toca?, ¿Por qué no se hace un pleno ordinario o extraordinario?... No me toque a mí la moral, porque yo le puedo asegurar que yo soy feminista, revolucionaria y además soy mujer, madre de hijas, que las estoy educando en igualdad… A mí me inquina un poco que se utilice a nuestros niños y niñas, para llenar y ocupen un quorum, cuando somos los mayores, conjuntamente con ellos, por supuesto, no en un todo de fiesta, sino que sepan, realmente, lo que se está reivindicando, con seriedad… Donde se hagan las cosas bien, donde se expliquen bien, donde haya una apuesta firme… No en hacerme la foto con trescientos niños y niñas y madres y mira que bien me ha salido la fiesta, mira ya te lo he dicho… A lo mejor no gusta lo que he dicho, pero es real… Lo que hay que hacer en Jódar es hacer actos institucionales… Y hacer el día concreto, en un horario concreto, donde todo el mundo pueda asistir, y que no tengas que echar mano a los colegios, para que llenen y hagan espectáculo…”.