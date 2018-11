Izquierda Unida no apoyará ninguna Declaración Institucional para el arreglo de la A 401

Comparecía, la coordinadora y portavoz municipal de Izquierda Unida, Juana Cazorla, en rueda de prensa, acompañada de la secretaria general del Círculo Territorial Podemos Jódar, Isabel Montávez, en la que anunciaban la presentación de otra moción (tras la presentada, también, por el grupo municipal Andalucista) para solicitar el arreglo de la carretera A 401, adelantando que en ningún momento apoyaran una Declaración institucional apoyada por todos los grupos de la corporación municipal, se tiene que votar, “…Sí o si…”, la moción presentada por su grupo.

La máxima responsable local de Podemos, Isabel Montávez, daba a conocer los contenidos de la moción que se presentará, y defenderá, el próximo lunes el pleno municipal, en la que se proponen los siguientes acuerdos:

1º.- Declarar la carretera A 401 vía peligrosa, por las condiciones deplorables que presenta la misma.

2º.- Instar a la delegación territorial de Fomento y Vivienda de las provincias de Jaén y Granada, a la Delegación del Gobierno de las provincias de Jaén y Granada y a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, para que se lleven a cabo actuaciones de manera urgente, en cuanto al arreglo y reparación de la carretera A 401, acentuando dichas actuaciones en el tramo comprendido entre las localidades de Jódar y Úbeda.

3º.- Dar traslado, del presente acuerdo, a los municipios comprendidos en la totalidad del tramo que corresponde dicha vía, así como a los municipios colindantes usuarios de la misma, al fin de que puedan sumarse, si así lo consideran oportuno, a muestras reivindicaciones.

La coordinadora y portavoz de IU, Juana Cazorla, entraba en más pormenores de la moción, “…Donde vemos que hay unos desniveles, si llueve, o, normalmente, vas a una velocidad que, ponga la mano en el fuego quién quiera decir otra cosa, que se te va el coche… Desde entonces lo único que hemos visto como, han cubierto el expediente, bacheando o si ocurre algo ponen radares puntuales o señalizan puntos concretos, para que la gente tome conciencia del peligro que tiene si nosotros, los ciudadanos, incumplimos la ley de tráfico, pero ¿Y ellos no son responsables de esos firmes en mal estado?... Hablo de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que son los encargados de hacer y velar por la seguridad de todos los que transitamos por las carreteras, de velar porque ese firme tenga las condiciones oportunas, para que nadie, si ocurre algo, le echen culpas de la dejación de funciones, pero es que en este caso si se les puede echar la culpa del mal estado que están las carreteras…”.

Continuaba Juana Cazorla, considerando, “… Es una moción clara, directa y que no pide nada, incluso estamos dispuestos a no entras, ni siquiera, en debate, simplemente leerla y decir se está de acuerdo sí o si… Pero lo que no vamos a caer, que es lo que propuso (el alcalde), hacer una declaración institucional… Las declaraciones institucionales quedan muy bien, todos los partidos políticos nos ponemos de acuerdo en declarar una cosa unánimemente de que estamos de acuerdo todos, de que nos parece bien, pero se queda ahí. Es una declaración de buenas intenciones, ya está, pero la contundencia que tienen las mociones, a la hora de que van a los órganos, que van a los pueblos, que se debate, que se habla de los problemas concretos, para eso sirve una moción… No vamos a aceptar que este tema retirar la moción, para hacer una declaración institucional, porque entendemos que en este caso es mucho más efectivo… Izquierda Unida no la va a retirar, la vamos a seguir defendiendo y vamos a decir no a la declaración institucional, que no sirve para nada…”.

Sobre la oportunidad del momento de presentar la moción y acometer las obras de urgencia en plena campaña de aceituna y en pleno invierno y de forma conjunta, Cazorla, continuaba, “… Ahora es el momento, porque yo lo digo… Y si acaso, porque yo para quedar bien, cojo y les propongo una declaración institucional, donde estamos todos de acuerdo, y se aprueba y sale para adelante, y quedamos todos muy bien… Si yo como política tengo intención de que no se haga nada, quedo muy bien, me hecho la foto, me sumo a lo que el alcalde de Jódar o cualquier alcalde de cualquier provincia, y yo quedo muy bien, ante mis votantes y ante mi pueblo, Izquierda Unida de Jódar se ha sumado a una declaración institucional y nos echamos una foto, pero esa no es nuestra forma de trabajar… Entendemos que una declaración institucional es un ‘quedabien’, pero no sirve para nada… Con una moción se debate, se discute, se toman decisiones, el pueblo se entera, se hace una voz crítica… Ya hay un pensamiento libre… Porque tengo un pensamiento revolucionario, apuesto por el debate, y no por el quedar bien…”.

Al preguntar, esta redacción, por la relación y coincidencia en el tiempo y tras el accidente que costaba la vida a cuatro jóvenes hace unos días, la coordinadora y portavoz rechazaba contundentemente cualquier relación, aunque a la concejala María Ratia, también presente en la rueda de prensa, se le escapaba, según recogen nuestros micrófonos, “…Es que el único responsable es la Junta de Andalucía…”.