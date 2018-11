Me encantan los héroes anónimos. Aquellos que ayudan, escuchan, defienden a las personas a las que se les pisotea su dignidad. Aquellos que no se callan ante las injusticias, los que pierden para que otros ganen. Hombres y mujeres que ven con naturalidad el ayudar al otro, el acompañar a sus paisanos, el servir y defender al inocente. Son muchos los héroes que tenemos cerca de nosotros. La mayoría de las veces estas personas no tienen hueco en las noticias de los medios de comunicación.

Sin embargo, esta semana era noticia el caso de un joven de Villada. Cito literalmente la información de la página Web de esta emisora. "Se llama Rubén Fernández. Tiene 18 años. Es natural de Villada (Palencia). Estudia economía en León. No se considera un héroe; pero sí una persona comprometida y concienciada contra la violencia machista. El pasado jueves 22 de noviembre se enfrentó a otro joven que la había emprendido a puñetazos con una muchacha en el marco de una fiesta universitaria. Rubén lo tiene claro; "Ante las injusticias debemos actuar", afirma. Él lo hizo y frenó una agresión que califica de "brutal".

Gracias Rubén por defender a esta chica que era víctima de esa violencia machista que tanto reina por nuestra sociedad. Necesitamos más personas que como tú defiendan a nuestras mujeres. Necesitamos personas valientes que denuncien todos los mensajes, chistes, amenazas que directa o indirectamente vemos a diario. Agradezco tu naturalidad. Frente al miedo actuaste con libertad. Nos has enseñado que hay muchos jóvenes que estáis cansados de ver esa violencia a la que se ven sometidas tantas mujeres en nuestros ambientes.

Sabes Rubén, que nunca como ahora se ha educado a vosotros, los jóvenes en la igualdad de género. Pero uno que se mueve en vuestros ambientes, ve como muchas chicas están siendo controladas por sus parejas. Los celos, las envidias, el férreo control, el mirar la última conexión del WhatsApp, el publicar ciertas fotos comprometedoras, hace que muchas chicas vivan con miedo hasta que pueden romper con su relación., si es que lo pueden hacer. El corazón puede a la cabeza. Con el tiempo uno ve a mujeres con grandes capacidades hundidas psicológicamente.

Tu defensa de esa chica en León es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Lo que a ti te han enseñado lo has puesto en práctica. Nuestra tarea como ciudadanos es tender la mano, escuchar, apoyar, acompañar, ayudar a denunciar, educar, eliminar el lenguaje machista.... Sino empezamos por lo que nosotros podemos hacer, será muy difícil acabar con esta lacra.

Gracias Rubén. Estoy seguro que tu ejemplo puede servir a mucha gente a perder los miedos y actuar como lo hiciste tú en León. Gracias a todas las personas que defienden, acompañan y escuchan a las víctimas de la violencia de género. Gracias a los que educan. Gracias a los que denuncian. Gracias a tantos jóvenes que día a día salen a las calles a denunciar esta lacra.

A ese animal que pegaba a aquella chica le podemos decir con la voz bien alta: los valientes siempre ganan a los cobardes. La palabra vence siempre a la fuerza. La igualdad vence a la discriminación. Somos, hoy más que nunca, una marea de gente bailando al compás de la igualdad y la tolerancia.