El TSJ reconoce la Incapacidad Permanente Total a una mujer de Palencia que superó un cáncer de mama

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia en la que desestima un recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social y reconoce el derecho de una mujer de Palencia a cobrar la Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual como ayudante de granja avícola, una vez que ha superado un carcinoma en una mama. La mujer tiene derecho a percibir, según la sentencia que aún no es firme, el 55% de la base reguladora con una prestación mensual de 636,01 euros.

La sentencia, dada conocer por la asociación Defensor del Paciente, relata como el INSS declaró a la afectada "sin incapacidad", retirando la pensión que venía percibiendo. Consideraba la Seguridad Social que las lesiones provocadas por el cáncer no eran constitutivas de baja permanente en ninguno de sus grados. El tribunal considera que "aunque la demandante no presenta en la actualidad recidiva tumoral, ello no significa que esté libre de la enfermedad que padece, y que no mantenga importantes secuelas que la incapacitan para su profesión habitual de ayudante de granja avícola".

Una parte de la sentencia se refiere a las secuelas sufridas por la mujer. Tiene en cuenta que el tratamiento con quimio y radioterapia había finalizado, al tiempo de la revisión, tan sólo año y medio antes, "manteniéndose los diagnósticos de trastorno adaptativo mixto y añadiéndose los de tenosinovitis, con rotura casi completa del tendón supraespinoso y linfedema, con una incidencia que, al afectar a una profesión eminentemente manual y de típico físico, debe considerarse como relevante".