Ciudadanos no se sentará a negociar los presupuestos si Polanco no cumple lo pactado

A pesar del optimismo del Alcalde acerca de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Ciudadanos para sacar adelante el Presupuesto Municipal de 2019, el portavoz de la formación naranja se muestra tajante al insistir en que, no se sentarán a negociar si el equipo de gobierno no cumple lo pactado y eso, a día de hoy, está muy lejos de ser real.

Juan Pablo Izquierdo considera que los populares no han cumplido prácticamente nada de lo acordado, tan sólo pequeños puntos de menor importancia y, de aquí a final de año, es muy difícil que cumplan ya que apenas queda tiempo. Un primer vistazo al borrador de 2019 certifica que no hay una sola partida para el Plan Director Cultural de la ciudad que ya exigieron el pasado año y del que nada se sabe todavía, lo que es un punto muy negativo a su entender. Pide a Polanco y a su equipo que no tengan prisa ya que ellos, tal y como se han comprometido, se sentarán a hablar por el bien de los palentinos, pero sólo si Polanco y sus concejales cumplen su palabra.

Este lunes se celebra Comisión de Hacienda que será el primer punto de encuentro de los cuatro grupos municipales para hablar sobre el borrador de presupuestos. comienza así un período de diálogo y de intento de acuerdos que, al menos a priori, parace difícil que culmine con un acuerdo antes de acabar 2018 aún a pesar de optimismo de los populares.