Esta Navidad, a través de la campaña “Sus Derechos en Juego”, Cruz Roja Juventud pretende recoger en Gipuzkoa más de 4.000 juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas para más de 1.500 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, con el objetivo de garantizar el derecho al juego de la infancia más vulnerable durante todo el año.Una vez más se piden juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas

En `Hoy por Hoy San Sebastián´ itziar Estebanez, portavoz de Cruz Roja Gipuzkoa y Eneko Kanpandegi, voluntario de la entidad,han dado los detalles de la recogida de juguetes de este año

En esta edición, además de entregar juguetes en los puntos de recogida habilitados se puede colaborar con la campaña realizando una donación en la web de Cruz Roja que automáticamente se transformará en un juguete virtual, a través del teléfono 900 10 49 71 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3€)*, que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

Cruz Roja Juventud ha presentado la campaña ‘Sus Derechos en Juego’, que en esta edición contará con una plataforma web desde donde se pretende hacer un llamamiento a la sociedad para decir SI a la Campaña de Juguetes y colaborar para que la infancia másdesfavorecida pueda disfrutar de su derecho al juego.

En esta campaña, que persigue no sólo recoger juguetes, sino sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho al juego en la infancia,

Puntos de recogida en Donostia

Centro de formación de Cruz Roja – C/ Nueva 10

Del 28 de noviembre al 17 de diciembre

Oficina local de Cruz Roja – C/ Carlos I

Del 10 al 17 de diciembre

Club de Jubilados Jatorra - C/ Larramendi 14

Del 10 al 15 de diciembre

Decathlon - Fernando Mugica, 2, Belartza

30 de noviembre y 1 de diciembre

Centro Comercial Garbera

Del 12 al 14 de diciembre

14 de diciembre – evento Disney junto con Eureka Dance

Centro Comercial Urbil

14 y 15 de diciembre

Asambleas locales y comarcales de Cruz Roja en Gipuzkoa