Pepe Mel: "Entrenar a la Real es una espina que tengo clavada"

Hablar de Pepe Mel es hablar del Betis. Es historia del club bético. Y pudo tener su historia en la Real Sociedad. Pocos mejor que el técnico madrileño para comentar la previa del apasionante partido del Benito Villamarín del domingo.

-Ha cambiado mucho el Betis desde que usted estuvo allí, ¿verdad?

Hombre, obviamente. Los seis años que yo estuve piensa que el Betis ascendió dos veces, estábamos en una ley concursal, con un ERE, complicado todo y sin dinero. Aún así y todo conseguimos meternos en la Europa League. Pero este Betis no tiene nada que ver con aquel. Es solvente en lo económico, ha firmado grandes jugadores, tiene dos jugadores por puesto, y quizá se le puede pedir un poco más de profundidad en su juego, pero creo que va a hacer un buen año.

-¿Las bases de lo que es hoy el Betis las puso Pepe Mel?

Sí, piensa que cuando yo llego al Betis en 2010, estaba intervenido judicialmente y todo aquel lio con Lopera, y era muy difícil de trabajar, y entre mucha gente se trabajó para que el Betis tuviera unas buenas bases sólidas que hoy todo el mundo conoce, y creo que se trabajó bien. Y a ver si ahora la continuidad de ese proyecto va haciendo un Betis más grande.

-¿Le sorprende ver a la Real con un estilo tan diferente al del Betis?

Estoy seguro de que la Real cuando firma a Garitano, que ha demostrado que es un gran entrenador, sabe lo que firma. Sabe que es un entrenador con un estilo marcado, basado en la seguridad defensiva, en las segundas jugadas, en presionar en campo rival a través de ese segundo balón, y de momento no le va mal. Hay que pensar que cuando un entrenador llega a un sitio nuevo, debe adaptarse y conocer a la gente, implantar poco a poco su estilo. Deben captar su idea y adaptar los futbolistas a lo que tú quieres. Y en eso está Garitano.

-¿El Betis tendrá la pelota y la Real esperará a la contra o espera otra cosa del partido?

Mientras lo que cada equipo haga tenga un fin, no estará mal. El fútbol es tan bonito porque no todo el mundo lo vemos de la misma forma. Hay mil manera de lograr ganar y hacer fuerte a tu equipo. Si Asier quiere seguridad defensiva y le plantea un partido espeso al Betis, el Betis se bloquea, porque a veces le cuesta esa profundidad que cuando juega contra equipos que se abren y le dejan jugar se le soluciona, como le pasó contra el Barça. Puede ser un partido interesante, porque la Real cada vez que robe balón y salga con velocidad, se encontrará con muchos jugadores del Betis que estaban por delante del balón, así que será un buen contraestilo.

-Mel que tiene su historia en el Betis, y la pudo tener en la Real...

La verdad es que estuve muy cerca, sí. Es una de las grandes penas que tengo como profesional del fútbol dentro de mí. Porque la Real es una institución grandísima y sería un sitio maravilloso para trabajar. Tengo buenos amigos que trabajaron allí y sólo hablan cosas buenas del club. Fue una pena, no pudo ser, fue David Moyes, y así es nuestro trabajo. Sin duda alguna es una espina clavada que tengo como entrenador. Porque tenía claro que es un equipo en el que yo podía trabajar muy bien, por estilo, por jugadores... por muchas cosas.

-¿Le decepcionó algo de lo que pasó entonces?

No, no. Todo el mundo debemos entender el fútbol. Todas las personas que hablaron conmigo, tanto el presidente como Loren, que era el director deportivo, fueron muy correctos y amables conmigo, y decidieron por otro compañero, y eso hay que entenderlo, porque no siempre no eres tú el elegido. Es como cuando te eligen a tí en vez de a otro.

-¿Ha cerrado la puerta de la Real desde entonces?

Ni mucho menos. Es una espina que tengo, porque creo que esn club fenomenal para mí, por filosofía y estilo. No hay nada mejor para un entrenador que ir a un sitio en el que los futbolistas tienen ese sentido de la pertenencia. Y en la Real los jugadores lo tienen, y así es mas sencillo conectar con ellos e implantar una idea, y por eso creo que la Real es un magnífico sitio para trabajar.

-Y ahora que está sin equipo, nos sorprende de nuevo con su faceta de escrito, con 'La llave sefardí'...

Esa es mi forma de suplir la adrenalina que uno tiene por la competición. A mí siempre me ha gustado leer mucho y escribir. Y cuando no estoy entrenando, me gusta cumplir con esa otra vocación. Pero sólo cuando no entreno, porque cuando estoy en un club toda mi atención la tiene mi trabajo, debe ser así. Esta es mi cuarta novela, ojalá la quitna tarde en llegar, porque será buena señal, será que tengo un banquillo.