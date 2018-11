Ciudadanos reclama actuaciones de mejora y eficiencia energética en el CEIP San Gil de Cuéllar

Representantes de Ciudadanos en Cuéllar encabezados por la portavoz dela formación naranja en la Comisión de Educación en las Cortes de Castilla y León, Belén Rosado visitaron en la mañana de ayer las instalaciones del colegio público San Gil en Cuéllar. Acompañados por miembros del Ampa y la directora del centro. Noa Ladrón comprobaron las carencias del centro educativo que en más de una ocasión han sido denunciadas desde la dirección del mismo.

Rosado pudo comprobar las deficiencias en eficiencia energética y anunciaba a las puertas del centro la próxima presentación de una proposición no de ley en las Cortes para reclamar “mejoras inmediatas, especialmente en materia de eficiencia energética”. La procuradora naranja considera que tras las obras efectuadas durante el verano con la instalación de nuevas ventanas en algunas de las aulas, "han dejado el edificio incompleto, las cosas se hacen bien o no se hacen, no se ejecutan arreglos a medias". Además ha reclamado la sustitución del resto de las ventanas del centro para evitar el frío en aulas y pasillos y ha reclamado acabar con las "mejoras incompletas que se quedan en chapuza".

Por otra parte también considera necesario habilitar el patio, que ha tenido pocas o nulas actuaciones desde su construcción, al igual que considera prioritario pintar el centro ya que no se ha actuado en el desde su apertura hace más de 40 años. Además Rosado hecho hincapié en las "deficientes instalaciones deportivas del centro". "Es importante que los niños vean entornos bien diseñados, que disfruten de instalaciones en buen estado", ha asegurado Rosado, quien ha pedido "implicación" también al Ayuntamiento de Cuéllar que "bien podría ayudar en tema de humedades o falta de pintura". "Que se usen las partidas previstas para mejorar estos entornos", ha concluido la procuradora de Ciudadanos.