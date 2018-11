"Sí no hay consenso, mejor no tocar la Constitución"

El exministro del interior y abogado Antonio Camacho revindica lo bueno de nuestra Constitución, que cumple 40 años, y que ha permitido el periodo de paz y progreso más largo de nuestra historia.

Ahora somos diez millones de españoles más desde el 78 remarca Camacho. “Hemos multiplicado por ocho la renta per cápita, tenemos una sanidad y educación que están a la cabeza del mundo. El principal problema está en que no somos conscientes y no revindicamos aquello que tenemos bueno. La Constitución ha demostrado que frente a los momentos de crisis, como la crisis territorial del pasado año, funciona y establece mecanismos que permiten que el Estado funcione” asegura el exministro.

Camacho afirma que la carta magna se puede cambiar, pero eso si siempre desde el consenso y señala que “tenemos una Constitución de las mejores del mundo, probablemente porque llegamos muy tarde al mundo constitucional y recogimos la experiencia de los países que la tenían desde hace siglos. Hay que explicar a los jóvenes que sí este país se ha desarrollado de la manera que lo ha hecho es por qué hubo unos españoles que aparcando sus diferencias se sentaron a la mesa y alcanzaron un acuerdo y un texto de consenso entre todos ellos”. Y concluye que “eso es esencial sí no es posible este consenso, no la toquemos y si hay consenso modifiquémosla en aquellos aspectos que se estimen necesarios”.

El exministro ha ofrecido una conferencia en la Academia de Artillería dentro de los actos de celebración de los cuarenta años de vida de esta ley de leyes.