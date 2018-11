CEAR anima a alquilar pisos para refugiados

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha lanzado la campaña ‘Mételos en tu casa’, que tiene como objetivo animar a los propietarios a facilitar el acceso al alquiler a las personas refugiadas. La campaña se enmarca en el Día Mundial para la

La campaña de CEAR ‘Mételos en tu casa’ apunta que, debido a su particular situación, a las personas refugiadas “les resulta muchas veces imposible cumplir los requisitos a la hora de alquilar (adelantos, contratos indefinidos, avales, etc.) y en ocasiones además “se enfrentan a los prejuicios y la discriminación por parte de propietarios e inmobiliarias.

Hay que recordar que al llegar a España, las personas refugiadas viven en centros y pisos de acogida, pero tras un periodo de seis o nueve meses deben encontrar una vivienda de forma autónoma, lo que supone un momento clave en su proceso de inclusión. El lema de la campaña es: “¿Y tú, has pensado en alquilar tu casa a una persona refugiada?”. Nos lo cuenta José Carlos Cabrera. Responsable de comunicación de CEAR.

Los consejos de Max

El abogado de espacio de encuentro, Max Adam, analiza esta semana las declaraciones del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del Partido Popular, quien anuncia que aprovechará su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes 4 de diciembre en La Moncloa, para reclamar al Gobierno socialista "modificaciones en el Código Civil a efecto de nacionalidades", ya que "Melilla no puede aguantar esa presión social".

Imbroda ha explicado que su petición va enfocada a que las "miles de mujeres" de Marruecos que pasan a Melilla a dar a luz no puedan pedir la nacionalidad para sus hijos cuando cumplan los 18 años, ya que Imbroda cree que "no es justo", además de que "eso creará problemas porque no vamos a caber".

En definitiva, Imbroda ha subrayado la necesidad de que el Gobierno "legisle la excepcionalidad de Ceuta y Melilla", ya que además de los alumbramientos de mujeres marroquíes, también ha puesto como ejemplo el problema que se crearía en las dos ciudades si se permitiera votar a los inmigrantes que viven en España en las elecciones autonómicas.

Orquesta solidaria e integradora

El sábado 1 de diciembre, a las ocho, en la Escuela Técnica superior de Ingenieros de Sevilla, en Isla de la Cartuja, tuvo lugar un concierto solidario a favor de ASAENES, asociación benéfica de salud mental que nació hace 30 años, tras el cierre de las instituciones psiquiátricas.

Lo ha organizado la Orquesta Filarmonía de Sevilla, que fue creada por un colombiano: Pedro Romero, su primer presidente y actualmente socio de honor y colaborador. Esta Asociación tiene como fines la promoción de la cultura y las artes, la formación musical de sus integrantes y la contribución a proyectos benéficos, solidarios y culturales,

En afinidad con este programa de emigrantes, nos ha sorprendido que la Asociación filarmonía acoge muchos músicos de diferentes países, sobre todo con niveles altos de pobreza, para darle formación. Estos invitados se alojan en las propias casas de los músicos. Actualmente cuenta con más de 50 socios y más de 100 músicos e intérpretes.

El Lema del concierto de esta tarde a las ocho es: "Por la sensibilización sobre el estigma de la salud mental".

Nos acompañan en el estudio de Sevilla José Ramos Núñez, Presidente de Asociación Filarmonía de Sevilla y Jerome Ireland. Director Artístico de Orquesta Filarmonía de Sevilla

Sones del Mundo. Homenaje a “Los Calchakis”

Esta semana recordamos con todo el respeto y el cariño que merece a Héctor Miranda "Calchay", fundador de Calchakis, grupo emblemático en nuestra historia.

Este músico y pintor, nacido en Buenos Aires, descubre el folklore andino cuando apenas cuenta con 15 años. Posteriormente se traslada a Paris donde, junto con otros pintores funda el Grupo de Investigadores del Arte Visual.

Posteriormente, en 1957 funda Calchakis, y en 1963, de la mano de Violeta Parra, graban el primero de sus más de 40 trabajos discográficos.

El pasado 23 de octubre se marchó, dejando un vacío que será muy difícil de llenar.

Espacio de Encuentro se emite cada sábado en las distintas emisoras de la Cadena SER en Andalucía de 12:30 a 13:00 horas. Si te lo pierdes en directo, puedes volver a escuchar Espacio de Encuentro en la sección A la Carta de nuestra página web.