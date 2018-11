En directo | Sigue los actos del cierre de campaña de las elecciones andaluzas

Julio Camacho Antonio Maíllo: "Juan -en referencia a Juan Marín-, a ver si te enteras, que te presentas para Andalucía, no a la Generalitat". 30/11/2018 20:57

lucia vallellano Juan Marin: "dejaros la última gota de sangre para cambiar esta tierra" 30/11/2018 20:54

María Jesús Güemes Casado: “El PP es el partido de la honestidad” 30/11/2018 20:52

Oscar García Juan Marín: “Estoy deseando que el señor Torra me traiga el burofax y me va a tener que poner 20 querellas porque no me voy a callar. Voy a defender a los andaluces y a Andalucía cueste lo que cueste”. 30/11/2018 20:50

Oscar García Emocionado Juan Marín dice: “Quiero darle las gracias a mi mujer y a mis hijos, nunca lo he hecho en público”. 30/11/2018 20:48

lucia vallellano Juan Marin pide un aplauso para los 9 diputados que han estado trabajando en el parlamento andaluz 30/11/2018 20:45

Julio Camacho En Torremolinos, en el mitin de Adelante Andalucía, están interviniendo Pilar González y Pilar Távora, representantes de Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. Tras ellas les tocará el turno a Antonio Maíllo y a Teresa Rodríguez. 30/11/2018 20:44

Oscar García Inés Arrimadas no tarda en introducir el tema catalán, uno de los ‘claims’ de la campaña de Ciudadanos en Andalucía: “En Cataluña salimos a ganar y les ganamos [a los independentistas]. Y eso es lo que tenemos que hacer en Andalucía”. 30/11/2018 20:41

Oscar García Inés Arrimadas: “A partir del domingo podemos tener un Gobierno integrado por personas que sepan lo que es trabajar fuera de la política. Que tengan en su CV algo más que ser ‘cargo de un partido’”. 30/11/2018 20:36

Oscar García Inés Arrimadas dice que en Sevilla se siente “como en casa” ya que recuerda que estudió aquí durante 5 años. Y añade: “Si hay buenos profesionales en Andalucía, ¿por qué tenemos que tener un gobierno como el del PSOE?”. 30/11/2018 20:34

María Jesús Güemes Casado: “El PP es la casa de los patriotas que defienden a España” 30/11/2018 20:30

lucia vallellano Proyectan un vídeo en el que Inés Arrimadas afirma que una "presidenta de la Junta de Andalucía no puede estar callada cuando los presupuestos se negocian en la cárcel. Ahora sí lo tenemos (el cambio) en la punta de los dedos" 30/11/2018 20:29

lucia vallellano La gente clama: "Este partido lo vamos a ganar" en el cierre de Ciudadanos 30/11/2018 20:26

Oscar García Imbroda recuerda que un 2 de diciembre (día de las elecciones en Andalucía) pero de hace dos años entró en un quirófano a operarse “de vida o muerte”. Dice que “eso es una señal”. 30/11/2018 20:26

Julio Camacho La organización de Adelante Andalucía ha tenido que habilitar el lateral del auditorio ante la constante afluencia de personas al acto de cierre de campaña. Calculan que hay 3.000 personas en el recinto. 30/11/2018 20:26

lucia vallellano Imbroda: "No le pongáis limites a los sueños" 30/11/2018 20:25

Julio Camacho Una 'kelly' (camarera de piso) grita a Alberto Garzón : "¡os necesitamos!". Y el público se pone en pie y la aplaude. 30/11/2018 20:25

Oscar García Imbroda: “Nos queda el último empujón. No cedáis hasta el último segundo. Y de segundos yo sé bastante. En un segundo se ganan o pierden finales. Seguid hasta el último segundo, luchando por ello”. 30/11/2018 20:25

Oscar García Imbroda: “Pasado mañana nos estamos juntado o un Gobierno de Susana Díaz con Podemos o un Gobierno liderado por Juan Marín” 30/11/2018 20:21

Julio Camacho Iglesias y Garzón en Torremolinos. Foto de José Camó/Adelante Andalucía. 30/11/2018 20:20

Oscar García Comienzan los discursos en el acto de cierre de campaña de Ciudadanos. Empieza Javier Imbroda: “Ciudadanos representa la ilusión”. 30/11/2018 20:19

María Jesús Güemes Casado dice que se ha volcado con “su amigo Juanma”. Ha hecho 21.400 kilómetros desde el pasado 21 de julio (que se puso al frente del PP). En ese tiempo 117 actos públicos y 25 jornadas maratonianas. 30/11/2018 20:15

Julio Camacho Y Pablo Iglesias termina su intervención pidiendo a los simpatizantes de Adelante Andalucía que hagan que "les brillen los ojos" a los indecisos. "Estamos muy cerca, dicen que vamos segundos. Yo creo que las urnas están abiertas y que puede pasar cualquier cosa. A llenar de ilusión las urnas el domingo", concluye el secretario general de Podemos. Ahora llega Alberto Garzón. 30/11/2018 20:14

lucia vallellano Gritos de "Ahora sí, ahora si", entre el público en el Parque de los Príncipes en la clausura de campaña de Ciudadanos 30/11/2018 20:14

María Jesús Güemes Fernando Sánchez Drago en el mitin del PP 30/11/2018 20:13

María Jesús Güemes Casado llama a Adolfo Suárez Yllana “el príncipe de la concordia” 30/11/2018 20:11

lucia vallellano Albert Rivera, Juan Marín e Inés Arrimadas se dirigen hacia el centro del mitin arropados por miles de simpatizantes 30/11/2018 20:10

Julio Camacho "El patriotirmos de verdad no tiene que ver con quién tiene la bandera más grande, sino con que las familias trabajadoras lleguen a fin de mes. Algunos que hablan de bajada masiva de impuestos miran para otro lado cuando les decimos si bajamos el IVA a los productos de primera necesidad", enfatiza el secretario general de Podemos. 30/11/2018 20:08

Julio Camacho Pablo Iglesias sostiene que el país necesita "una Andalucía en pie" porque, de lo contrario, "no va a haber cambio político en España". 30/11/2018 20:06

lucia vallellano El acto arranca el acto con un video en el que una chica afirma que necesita un cambio. La chica le recuerda a su pareja que el domingo hay que votar por el cambio. En breve salen los dirigentes naranajas. Se agitan las banderas y comienza el acto 30/11/2018 20:05

María Jesús Güemes Casado pide el voto rechazo a Pedro Sánchez. Para él no apoyar a Susana Díaz será el primer paso para echar al presidente de la Moncloa 30/11/2018 20:01

María Jesús Güemes Según las encuestas del PP, Vox podría obtener hasta seis escaños 30/11/2018 19:58

Julio Camacho Pablo Iglesias: "Hay 12 seres humanos que están en un pesquero español. Open Arms está pidiendo trasladarlos a un puerto español. Si hay para organizar el Boca-River, que me parece muy bien, nuestro país debería ser humano, solidario, y recibir a esas personas. Basta una palabra del presidente del Gobierno para salvar esas 12 vidas". 30/11/2018 19:58

Julio Camacho Interviene ya Pablo Iglesias en el mitin de cierre de campaña de Adelante Andalucía en Torremolinos (Málaga) ante más de 2.000 personas. 30/11/2018 19:55

María Jesús Güemes Comienza el cierre de campaña del PP en Sevilla. Dicen que hay más de 1.500 personas 30/11/2018 19:50

lucia vallellano Todo preparado para el cierre de campaña de Ciudadanos en el Parque de los Príncipes de Sevilla. Muchos simpatizantes naranjas abarrotan este espacio en el que se esperan 4000 personas. Amenizan la jornada en estos momentos el grupo onubense calle Botica y previamente Hermanos Domínguez. Los dirigentes naranjas calientan motores 30/11/2018 19:40

Julio Camacho Finaliza así este segundo debate electoral a cuatro. El próximo 2 de diciembre Andalucía tiene una cita en las urnas y ese día, un completo despliege de la Cadena SER le ofrecerá todos los detalles de esas elecciones que determinarán la composición del Parlamento de Andalucía en la próxima legislatura. 26/11/2018 23:47

Julio Camacho Susana Díaz: "Lo único que anhelo es una Andalucía mejor. Ofrezco un gobierno sólido, solvente, con experiencia, que ofrece estabilidad. Hay dos coaliciones, la de Podemos e Izquierda Unida, y las derechas. Por una Andalucía más Andalucía, para seguir construyendo una tierra mejor, está el PSOE". 26/11/2018 23:46

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Tenemos una oportunidad histórica. Pido a los andaluces que me ayuden a ayudarles. El 2 de diciembre tenemos la obligación moral para salir a votar. O cambiamos, o continuidad. Te pido que salgas a votar con toda la libertad del mundo y también con responsabilidad". 26/11/2018 23:45

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "El 2 de diciembre tienen entre sus manos la posibilidad de cambiar el guión de Andalucía. Sabemos que asumimos un reto histórico: queremos ser un escudo para la Andalucía trabajadora frente a los gobiernos que hacen políticas contra ellas y contra ellos. Quitemos la niebla y hojarasca de la mirada para mirar hacia adelante. Viva Andalucía libre". 26/11/2018 23:44

Julio Camacho Juan Marín: "Andalucía tiene una oportunidad histórica. Salgamos a votar por lo que de verdad nos importa: por los abuelos, por nuestros médicos, por nuestros profesionales, por nuestros ganaderos, por la Andalucía real que nos está esperando fuera. Sobre todo, les pido que salgan a votar por sus hijos para que puedan mirarlos a la cara y sentirse orgullosos de haberles dejado una Andalucía mejor". 26/11/2018 23:43

Julio Camacho Ahora llegan las intervenciones finales de los candidatos. 26/11/2018 23:42

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Defender la unidad de este país supone defender la igualdad enter las clases sociales. Vamos a dejar de hablar de telas y de banderas, y vamos a hablar del derecho a la ciudadanía de tener un salario digno y tirar para adelante". 26/11/2018 23:42

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señora Díaz, ¿le parece bien que tengamos 17 modelos de Educación? ¿Y que el señor Rodríguez Zapatero hable con Otegi, que es un etarra?". 26/11/2018 23:41

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "5.500 millones de euros de déficit inversor en nuestra tierra que supone que no haya conexión ferroviaria con Granada, déficit inversor del Estado. Y luego otra cosa, el patriotismo hay que demostrarlo en la economía, y es defender los intereses productivos de Andalucía respecto a las multinacionales". 26/11/2018 23:40

Julio Camacho Susana Díaz: "El concierto vasco está en la Constitución. Señora Rodríguez, no he mentido, he dicho lo que pone en su programa territorial. El derecho a decidir es incompatible con el 28 de febrero. Cuando usted defiende esa posición defienden los egoísmos de otros territorios. Defiendo una España de unidad e igualdad, siempre, incluso cuando uno en su fuerza política no tiene tanto valor. Esa es mi credibilidad y coherencia". 26/11/2018 23:39

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Tiene un presidente que no sabe defender los intereses de los españoles. Lo ha hecho con Gibraltar y lo hace con las cesiones al independentismo. Lo peor es que usted está absolutamente callada, con una actitud sumisa a la posición que está manteniendo Sánchez de falta de determinación y coraje en defensa de los intereses de España". 26/11/2018 23:38

Julio Camacho Juan Marín: "A usted le da alergia hablar de España. De Andalucía hay que hablar los 365 días del año, aquí y en cualquier sitio de España". 26/11/2018 23:37

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "La bandera está muy bien para intentar evitar que se llegue a un acuerdo constituyente donde Andalucía tiene que reclamar su protagonismo. Defender a los andaluces es pedir un salario digno. Son pensiones no contributivas dignas, un sistema de Dependencia bien financiado por el Estado. Las cosas de comer, las cosas que importan". 26/11/2018 23:36

Julio Camacho Susana Díaz: "Cuando se incumplan las normas siempre, que fue lo que no hizo su partido el 6 y 7 de septiembre. Le temblaron las piernas entonces". 26/11/2018 23:35

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "¿Cree que el Gobierno de España y el señor Sánchez debería aplicar el 155 en Cataluña? ¿Considera que ha llegado el momento o no?". 26/11/2018 23:34

Julio Camacho Juan Marín: "Ustedes han votado a favor del cuponazo. A usted nada más que se le ocurre subir los impuestos, señora Rodríguez. Cuando ustedes han aprobado el cuponazo vasco han creado discrimación con Andalucía. Nosotros defendemos un modelo territorial que no se negocie en la cárcel. Defendemos la independencia del CGPJ y ustedes se han repartido como una tarta los vocales del CGPJ metiendo las zarpas en la justicia". 26/11/2018 23:34

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Que se inventen mi programa electoral es ya lo último. Usted ha negado a esta tierra cuatro veces, señora Díaz. Una segando la hierba bajo los pies de Pedro Sánchez para mantener a Mariano Rajoy en el Gobierno. Andalucía es una nacionalidad histórica, como la que más, y ustedes están defenestrando ese patrimonio por el que dio la vida Caparrós". 26/11/2018 23:33

Julio Camacho Susana Díaz: "Yo no me tengo que envolver en ninguna bandera y menos para defender el centralismo. Señora Rodríguez, defender un referéndum ilegal para justificar agravios y desigualdades no es de izquierdas". 26/11/2018 23:31

Julio Camacho Susana Díaz: "Estamos en la Constitución y la defendemos siempre. Todo el mundo sabe que soy la primera que salí a defender la Jefatura del Estado el 3 de octubre. Y lo hago con autonomía, porque para eso no tengo que levantar el teléfono ni pedirle el permiso a nadie. Señor Marín, diga usted por qué no está de acuerdo con unos presupuestos que son buenos para Andalucía. Señora Rodríguez, parece que cuando hablo meto el dedo en la llaga". 26/11/2018 23:30

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: ¿Es respetable quemar la bandera de España o enaltecer el terrorismo? Ya sabemos dónde está Podemos, pero lo sorprendente es que los diputados del PSOE-A votaron junto con Podemos. ¿Usted me puede explicar qué es esto, señora Díaz? ¿Es capaz el PSOE de tener un solo discurso para toda España? Me gustaría saber qué piensa la que ha sido la presidenta de la Junta, la comunidad en la que vivimos más españoles". 26/11/2018 23:28

Julio Camacho Juan Marín: "¿Señora Díaz, no quiebra nada que se negocien los presupuestos en la cárcel? Yo comprendo que a la señora Rodríguez le de alergia hablar de Cataluña, porque están al lado de los que quieren romper este país. ¿Qué quiebra la confianza, señora Díaz?". 26/11/2018 23:27

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Defendemos los intereses de Andalucía, nos negamos a que nos hurten el debate andaluz para hablar de Cataluña". 26/11/2018 23:26

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "El verdadero problema de este país es el problema andaluz. Pero nos hurtan el debate andaluz, nos inundan el debate de Cataluña y algunos candidatos parece que se están preparando para presentarse a la Generalitat de Cataluña. El problema de Andalucía es la financiación autonómica. Déficit inversor de 5.500 millones de euros por el no cumplimiento del Estatuto de Andalucía. ¿Y eso les da igual?". 26/11/2018 23:26

Julio Camacho Susana Díaz: "Defiendo una España unida y en igualdad que tiene presente y futuro". 26/11/2018 23:24

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Marín, en el PSOE todos creemos en la presunción de inocencia siempre. Le pido respeto a mis compañeros. Dejemos que los tribunales determinen qué ha pasado en Cataluña. Siempre he defendido una España unida y en igualdad". 26/11/2018 23:23

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Andalucía ocupa un papel destacado en España. Cuando España va bien, Andalucía va bien. Como andaluz y español, me preocupa que un ministro de Exteriores pueda ser humillado por un independentista sin que Pedro Sánchez y Susana Díaz le hayan dedicado un comentario de apoyo. El PP es el que aplicó el 155 con determinación. El señor Rivera dijo que el 155 era matar moscas a cañonazos". 26/11/2018 23:23

Julio Camacho Juan Marín: "Cuando Ciudadanos fue a Alsasua para defender la unidad de España y la Guardia Civil, el PSOE me llamó perro. También me llamó perro Moreno Bonilla. De una vez por todas tenemos que tener clara cuál es nuestra posición en este punto. Llevamos hace poco una PNL para que no fueran indultados los que han roto este país". 26/11/2018 23:21

Julio Camacho Juan Marín: "Ciudadanos es el único partido que defiende el mismo modelo y la unidad de España allí donde va. El señor Torra me dijo que me denunciaría por defender a los andaluces y a los españoles. Mientras yo defiendo a los andaluces y la unidad de España, los demás partidos callan". 26/11/2018 23:20

Julio Camacho Comienza ya el cuarto y último bloque sobre el reto territorial. 26/11/2018 23:19

Julio Camacho Susana Díaz: "La Junta de Andalucía es hoy la institución más transparente de España". 26/11/2018 23:18

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Aquí va a seguir campando la corrupción a sus anchas hasta que no haya un cambio político". 26/11/2018 23:18

Julio Camacho Susana Díaz: "Imagino que si no me contestan ni Moreno ni Marín es porque contemplan unir sus votos a VOX para ir contra el PSOE. No me contestan. Antes decían que el que calla otorga". 26/11/2018 23:18

Julio Camacho Juan Marín: "Senté en un banquillo a Chaves y a Griñán, y ustedes durante 40 años no hicieron nada". 26/11/2018 23:17

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señor Marín, está contagiado de la señora Díaz y se está victimizando todo el día. ¿Por qué pactó con el PSOE?". 26/11/2018 23:17

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Moreno, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Están dispuestos a unir sus votos a VOX con tal de ir contra el PSOE? Se lo pregunto por tercera vez". 26/11/2018 23:16

Julio Camacho Juan Marín: "Esto no va de quererse, señora Díaz, esto va de respetarse. El señor Moreno no me respeta, él ya lo explicará. Usted me ha llamado perro, señor Moreno, pero yo sí le respeto. Usted tampoco me responde. ¿Están dispuestos a firmar que no paguen los ciudadanos, que paguen los partidos políticos los casos de corrupción a sus representantes?". 26/11/2018 23:16

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Tengo dos cajas con informaciones sobre la corrupción de la Junta de Andalucía. ¿Por qué intentó archivar la causa de los ERE? ¿Mintió usted a los andaluces cuando dijo que no había tarjetas ni blancas, ni verdes, ni amarillas en la Faffe? Conteste". 26/11/2018 23:15

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Le cobraban mordidas a trabajadores a los que obligaban a ir a sus mítines y a los de Pedro Sánchez. Su partido votó en contra de justificar las dietas. Dijo usted que Ada Colau cobraba más que usted, y es mentira. El PSC votó en contra de que se redujera el sueldo. Cobra 2.200 euros". 26/11/2018 23:14

Julio Camacho Susana Díaz: "Cuando uno enseña lo que tiene, se da cuenta de que en política no se puede estar viviendo en casoplones ni con un Jaguar. Seguiré poniendo los controles contra la corrupción que no haga falta". 26/11/2018 23:12

Julio Camacho Susana Díaz: "Todo lo que están sacando aquí de etapas anteriores a mí, es el ejemplo de que cuando no me podéis sacar nada de mi etapa, es porque no hay nada. Insisto, cuando uno hace eso es que uno no quiere combatir la corrupción, quiere aprovecharse de ello. Señor Marín, tres años y medio a mi vera y yo era de fiar, y resulto que ahora soy todo lo contrario". 26/11/2018 23:11

Julio Camacho Juan Marín: "Le voy a cobrar todos los derechos de autor de mis frases del anterior debate que usted está repitiendo. Nosotros también ponemos en marcha medidas para luchar contra el fraude y la corrupción política, y medidas para proteger a los denunciantes. A ver si ustedes se suman para que los partidos políticos sean responsables civiles subsidiarios de los casos de corrupción. Que al final el dinero siempre se pierde. ¿Quién paga siempre ese dinero? Los andaluces". 26/11/2018 23:10

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señor Marín, el adversario político es el PSOE. Señora Díaz: no me extraña que saliera corriendo para perder después las primarias del PSOE. Si no las hubiera perdido, no estaría aquí. Falta a la verdad cuando dice que no es responsable de la corrupción. Usted no tiene la determinación ni el coraje de limpiar, colaborar con la justicia y decirle a los andaluces la verdad. Claro que en el PSOE hay mucha gente honesta, pero usted no está cumpliendo con la obligación de delimitar esa corrupción que nos empobrece todos los días en Andalucía". 26/11/2018 23:08

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Podría estar ocurriendo en estos momentos cualquier otro caso de corrupción y se nos estaría escapando. Queremos acabar también con la gestión de comisarios políticos recortadores en la sanidad pública. Y limitar el ejercicio de la representación pública para tener conexión con la realidad. ¿Están pensando ustedes un sitio al que volver?". 26/11/2018 23:06

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Casos de corrupción sí ha habido durante su mandato. Tiene un nivel de tolerancia de corrupción impresionante. Sobre medidas anticorrupción, hemos puesto sobre la mesa la oficina anticorrupción que tenían acordada y han votado que no porque la presentamos nosotros. Hay dietas en el ejercicio de la política que no se justifican ni con un simple ticket. Propusimos una reforma para que se justificaran y votaron que no". 26/11/2018 23:05

Julio Camacho Susana Díaz: "Prudencia, señora Rodríguez. No puede estar uno echando un manto de sospecha sobre las instituciones por un puñado de votos". 26/11/2018 23:03

Julio Camacho Susana Díaz: "Hoy vemos a dos formaciones que se ponen de acuerdo para ir contra el PSOE. Uno da ejemplo con el trabajo que ha hecho. Yo sé que le molesta, señor Moreno, que en los cinco años que llevo de presidenta de la Junta de Andalucía no me hayan encontrado una mancha". 26/11/2018 23:02

Julio Camacho Juan Marín: "Señor Moreno, no le he escuchado pedir perdón por los casos de la Púnica y demás. Al PSOE tampoco le he escuchado pedir perdón por los ERE. Se le ha estado robando el dinero a los andaluces y usted no ha hecho nada, señora Díaz. Nosotros pusimos sobre la mesa la creación de una oficina contra el fraude, para poner medidas de control y que lo que ha sucedido no volviera a suceder en Andalucía". 26/11/2018 23:01

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "¿Por qué pidió, señora Díaz, el archivo de los ERE desde la Junta de Andalucía?". 26/11/2018 22:59

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "La corrupción ha hecho un daño irreparable a Andalucía. Ha sido la región con más corrupción de España. Si algo nos ha hecho daño estos años es también la falta de ética, de controles, de decisión y coraje para acabar con la corrupción. No hay día que no tengamos un caso de corrupción en las páginas de periódicos nacionales". 26/11/2018 22:59

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "La corrupción es un escollo para el desarrollo de los pueblos. Ahora habrá quien diga que la peor corrupción del mundo es la del PSOE en Andalucía, y quien diga que no era con ella, que era de antes. Y habrá quien diga que han venido a la política para regenerar la vida pública cuando han sido el sostén del Madrid de la Púnica y del PSOE de los ERE en Andalucía. Dificultades de coherencia de las tres formaciones políticas que comparten plató conmigo esta noche". 26/11/2018 22:58

Julio Camacho Comienza el tercer bloque sobre transparencia y pactos postelectorales. 26/11/2018 22:56

Julio Camacho Llega así el descanso del debate electoral a cuatro. Ya se han completado los dos primeros bloques y en unos minutos se desarrollarán los dos siguientes. 26/11/2018 22:53

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Tengo un compromiso con los padres de la atención temprana, porque se lo merecen". 26/11/2018 22:52

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Simplemente decir que el dinero sale de poner en marcha el acuerdo sobre la financiación autonómica. Se lo vamos a exigir a la señora Montero". 26/11/2018 22:51

Julio Camacho Juan Marín: "Hablo de presupuestos generales del Estado para garantizar Sanidad y Educación. Nosotros sí traemos propuestas para los andaluces, para reforzar la atención primaria, un pacto andaluz por la Educación, que se ha quedado en el cajón una iniciativa que presentó Ciudadanos. Hay que seguir invirtiendo en investigación médica para poder prevenir en Andalucía". 26/11/2018 22:51

Julio Camacho Susana Díaz: "Si estaba a favor, ¿por qué no votó para aprobar esa medida de las escuelas de 0 a 3 años en el Parlamento de Andalucía?". De nuevo la interrumpe Juan Manuel Moreno. "Para sacar presupuestos no hay que ir ni a la cárcel ni a Marte, basta con ir a Moncloa a negociar". 26/11/2018 22:49

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "En Educación, nuestros maestros no están respetados ni son tomados en cuenta en la organización de la Educación porque usted la politiza, igual que la Sanidad. Quiero una sanidad pública de calidad. En educación proponemos la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años. Yo lo pienso hacer". 26/11/2018 22:48

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Tengo un programa de gobierno, señora Díaz, y usted no tiene ni propuestas que no sean desenpolvar las propuestas del socialismo de siempre. Un vecino de Alhaurín el Grande me enseñó una cita que le habían dado para 2021. Este hombre se queda cojo seguro. Esto es un problema de la Sanidad". 26/11/2018 22:47

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Nos gastamos más en publicidad institucional en Andalucía que en pensiones no contributivas. En Andalucía hay serias dificultades para pagar un alquiler. Eso sí que da miedo, señor Marín, no que nosotros tengamos responsabilidad en la economía de Andalucía". 26/11/2018 22:46

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Ya estamos hablando de Cataluña cuando deberíamos hablar de servicios públicos en Andalucía. Yo para negociar que el salario mínimo interprofesional en Andalucía sea de 900 euros no me voy a la cárcel, me voy a Marte si hace falta. Sobre Juego de Tronos, señora Díaz, usted es gran experta. Usted es Cersei Lannister, busque ese personaje". 26/11/2018 22:45

Julio Camacho Juan Marín: "Señora Díaz, la hemos escuchado tres años y medio diciendo que Andalucía tenía una financiación que no era justa. Y ahora entra Pedro Sánchez como presidente y vuelve a estar callada. Usted debería dar respuesta de estas cosas, porque quien calla otorga y quien otorga es cómplice de que no tengamos esa financiación en Andalucía". 26/11/2018 22:44

Julio Camacho Juan Marín: "¿Saben en qué manos están los recursos sociales, la Dependencia y la Educación? En manos de los que están en la cárcel por haber dado un golpe de Estado en la democracia. ¿No dicen ustedes nada, señora Díaz y señora Rodríguez? ¿Que se vaya a una cárcel a negociar un presupuesto a escondidas dándole la espalda a los andaluces?". 26/11/2018 22:43

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Moreno, lo veo nervioso. He visto que en su programa dice que igualará la aportación anual de Dependencia la del Estado, que sólo paga el 18%. ¿Eso significa que van a recortar? Señora Rodríguez, estoy convencida de que tiene buenas intenciones. Pero usted no puede comprometer una cosa que no puede cumplir. No dudo de su voluntad y buenas intenciones, pero ponga los pies en el suelo que esto no es Juego de Tronos, esto es gobernar y no es fácil". 26/11/2018 22:42

Julio Camacho Susana Díaz: "El tiempo medio de espera en Andalucía está por debajo en la media española, señor Moreno y señor Marín. Si no saben lo que es la cirugía ambulatoria, apréndanlo. Ya no estamos en las camas como antiguamente, eso permite mejor eficiencia, eficacia y comodidad para el usuario". 26/11/2018 22:40

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Tenemos que cambiar el modelo de gestión sanitaria. A mí lo que me sorprende y me duele es la falta de sensibilidad hacia estos problemas. ¿Por qué no ha hecho nada, con la complicidad de Ciudadanos, para enmedar esta situación en el ámbito educativo, sanitario y social?". 26/11/2018 22:39

Julio Camacho Juan Manuel Moreno enseña fotos de salas sanitarias deterioradas. "¿Le parece un referente esto?", pregunta mientras muestra las fotos. "¿Le parece un referente en Andalucía la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales? Es usted una máquina de crear desigualdad en Andalucía. Usted está creando una Andalucía de primera y otra de segunda. Desigualdades terriblemente groseras para los ciudadanos en Andalucía". 26/11/2018 22:38

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Señora Díaz, ¿Quién genera inestabilidad en Andalucía? En cinco años hemos tenido dos elecciones. En este país se siguen vendiendo rebajas masivas fiscales sin pensar que los recursos fiscales son para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía, los servicios sociales, Educación y Sanidad. Tenemos un compromiso cuantificado, y ustedes han dicho que no, para establecer un 5% del PIB para Educación, del 7% para Sanidad y del 2% para Servicios Sociales". 26/11/2018 22:37

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Le digo al señor Marín que no se ponga nervioso ni celoso, que él ha sido socio de gobierno de Díaz durante tres años. ¿Ustedes se han dado cuenta de que apuntalan el bipartidismo porque han apostado por el partido de los ERE antes y ahora plantean apoyar al partido de la Gürtel? De regeneración, poquito". 26/11/2018 22:35

Julio Camacho Juan Marín: "Si hablamos de Educación, lo mismo. Debe ser una herramienta de cohesión social y tenemos la mayor tasa de abandono escolar de toda España. Es una realidad a la que hay que dar solución". 26/11/2018 22:34

Julio Camacho Juan Marín: "Señora Díaz, el PSOE ha convertido Andalucía en la mayor sala de espera de toda España. A los andaluces les quema que se tenga que esperar 56 días de media para ser atendidos. Tenemos la comunidad autónoma con menos camas por habitante de este país. En Andalucía están llegando las resoluciones de Dependencia cuando la persona para la que se solicitó ya no está, y usted lo sabe". 26/11/2018 22:33

Julio Camacho Susana Díaz: "Quienes hablan de cambio nos proponen lo que ya vino. Dejar a los dependientes fuera del sistema, que se vuelva a pagar por los libros de texto en el sistema educativo, y recortes de personal en sanidad". 26/11/2018 22:32

Julio Camacho Susana Díaz: "Tenemos el sistema educativo público más grande de nuestro país, con más de 100.000 docentes. El sistema de dependencia que más cobertura le ha dado a los dependientes y mayores, y un combate en materia de igualdad, combatir la violencia machista. Vamos a luchar por la abolición de la prostitución en esta tierra". 26/11/2018 22:32

Julio Camacho El segundo bloque trata de políticas sociales. Comienza el segundo bloque Susana Díaz. 26/11/2018 22:30

Julio Camacho Juan Marín: "Señora Díaz, no tenía la menor duda de que no iba a contestar. Si PP y Ciudadanos suman los escaños suficientes, habrá un nuevo gobierno en Andalucía. No me cabe la menor duda que dejar la economía en manos de Podemos será volverle a meter la mano en la cartera a los andaluces". Termina con esta intervención el primer bloque. 26/11/2018 22:30

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Marín, si tengo una mayoría el día 3 de diciembre les llamaré a los tres. Quiero gobernar en solitario, aspiro a una mayoría para hacerlo. ¿Usted va a sumar sus votos al PP y a VOX? Teresa Rodríguez ha mentido". La interrumpe Teresa Rodríguez. "Me imaginaba que íbamos a ir tres a uno", apunta Díaz. "Vamos a tener especial atención al cambio climático, a una Andalucía verde, digital, que genera empleo", concluye para finalizar su turno. 26/11/2018 22:29

Julio Camacho Juan Marín: "Señor Bonilla, veo que ha aprendido la lección. Pero lo ha disimulado muy bien esta semana, porque me llamó perro hace dos días. Quien está imputado por cinco delitos de corrupción es el señor Nozal (exalcalde de Mijas). Es importante que los andaluces sepan la posición de cada grupo político. Señora Díaz, ¿va a dejar la economía en manos de Podemos?". 26/11/2018 22:27

Julio Camacho Juan Marín: "Para unos, todo está bien. Otros, que llevan 40 años sin hacer absolutamente nada, ahora lo quieren hacer todo de golpe. Tenemos que seguir avanzando en lo que hemos hecho durante tres años y medio. Seguir bajando el IRPF, seguiremos trabajando por la tarifa plana contra la que votó Juan Manuel Moreno en el Parlamento, y por supuesto cero burocracia y cero papeles". 26/11/2018 22:26

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Los autónomos y las pymes tienen dificultades con la competencia de las multinacionales que vienen a nuestra tierra. Desde Adelante Andalucía proponemos inversiones de 35.000 millones de euros desde una financiación justa que permita poner la economía andaluza en marcha. Se dice que se va a llegar a un 5% de inversión en I+D+i pero ahora es que estamos en un 0,29%". 26/11/2018 22:25

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Yo soy alérgica a las reformas laborales del PSOE y PP, que han ido encaminadas a ir empobreciendo a los trabajadores. Se genera empleo por la vida de crear pobreza laboral. A menos capacidad de consumo, menos capacidad de generar riqueza. Ciudadanos considera que una renta de 130.000 euros al año es clase media trabajadora, y eso es un problema de consideración del tamaño de las empresas. Los autónomos que levantan la baraja cada día, no Amancio Ortega, tienen dificultades burocráticas y de acceso al crédito, y por eso proponemos una banca pública". 26/11/2018 22:23

Julio Camacho Susana Díaz: "Para que nadie nos pare, vamos a reforzar los sectores tradicionales y sectores nuevos como la ciencia, la biotecnología, nuestras industrias culturales y todo aquello que está contribuyendo al avance de nuestra tierra. Vamos a potenciar el I+D+i llegando al 5% de nuestro PIB a los próximos años". 26/11/2018 22:22

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Marín, ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Señor Moreno, soy alérgica a la reforma laboral que ha creado 225.000 desempleados en Andalucía en 2012, soy alérgica a la reforma de Wert, a la de la PAC, que nos quitó 1.000 millones a Andalucía". La interrumpe Juan Manuel Moreno, a quien Pilar García Muñiz llama la atención. 26/11/2018 22:21

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Usted tiene alergia a las reformas, y cuando no se hacen reformas, el reloj se para. Los autónomos son el motor de la economía y necesitan el respaldo de su gobierno. Desde mi gobierno van a tener la tarifa plana, vamos a rebajarle el gasto en electricidad y vamos, en definitiva, a respaldarlos. Quiero crear además una gran vicepresidencia de Agua, Agricultura, Pesca y Ganadería". 26/11/2018 22:19

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Dice Susana Díaz que es prácticamente la campeona de crear empleo. Y eso no es verdad. La creación de empleo siempre ha coincidido con gobiernos en España del PP. La evolución del empleo en Andalucía ha estado condicionado a los gobiernos del PP en España". 26/11/2018 22:18

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señor Marín, se ha equivocado de enfoque. Yo no soy su adversario político. Faltar a la confianza de los andaluces es decir que no va a pactar con el PSOE y luego pactar. No nos hable de confianza cuando los dos únicos alcaldes de Ciudadanos en Andalucía han sido imputados". 26/11/2018 22:17

Julio Camacho Juan Marín: "Señora Díaz, ¿No le avergüenza cuando hablamos de paro que haya 300.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro en Andalucía? ¿No se le cae la cara de vergüenza cuando después de 40 años tenemos la tasa de paro más alta de este país? Ustedes han pinchado las cuatro ruedas de los autónomos y empresarios andaluces. El dinero de los parados, para crear empleo, lo han destinado a sus chiringuitos políticos". 26/11/2018 22:16

Julio Camacho Juan Marín: "Para hablar de paro tenemos que hablar también de confianza en sus políticos. Les voy a mostrar algo (saca dos listas con PP y PSOE). Estas son las listas de la corrupción del PP y PSOE. ¿Cómo se puede hablar de crear empleo y confianza cuando no se sabe cuál de las dos listas es más larga? Los que han vivido más de 40 años robándole a los parados no pueden hablar de crear empleo en Andalucía". 26/11/2018 22:15

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Se está trasladando la idea de que nos va bien con que el 60% de los asalariados de Andalucía no sean ni mileuristas. Apostamos por un Plan de Empleo específico para los sectores más vulnerables y detallamos de dónde sacar ese dinero". 26/11/2018 22:13

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Las políticas en Andalucía han sido las de generar una enorme precariedad que han llevado al cierre a muchas pymes. Cuando se pone a Madrid como ejemplo, supongo que también nos fijamos en la sanidad de Madrid: privatizada, precarizada y vinculada a casos de corrupción muy graves". 26/11/2018 22:12

Julio Camacho Susana Díaz: "En la próxima legislatura nuestro objetivo es bajar en nueve puntos el desempleo y ganar en calidad del empleo. Todo el que contrate con la Junta de Andalucía tendrá que cumplir con las condiciones laborales que garantizan la dignidad en el empleo". 26/11/2018 22:11

Julio Camacho Susana Díaz: "Andalucía es la región que más empleo ha creado en los últimos años. Más de medio millón de desempleados que ha encontrado una oportunidad laboral, pero no me conformo. Entre 2012 y 2013 hubo una reforma laboral infame que generó 225.000 parados más en Andalucía, y frente a ello no tuvimos ningún Plan de Empleo del Gobierno para esta región, que lo necesitaba". 26/11/2018 22:11

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Las políticas y las recetas del PSOE ha llevado a Andalucía a una situación de decadencia económica, pobreza y desempleo. Queremos revolucionar nuestra economía y vamos a implantar una bajada masiva de impuestos. Vamos a hacer que Andalucía sea competitiva para poder atraer empresas. Hemos visto como Netflix ha decidido irse a Tres Cantos. ¿Por qué no ha venido a Andalucía? Porque hay un gobierno incompetente y paralizado incapaz de atraer riqueza". 26/11/2018 22:09

Julio Camacho Tras estos minutos de presentación, se aborda el primer bloque centrado en la economía. 26/11/2018 22:08

Julio Camacho Primera intervención de Juan Marín: "Estos días les van a hacer creer que no es posible el cambio en Andalucía. A PP y PSOE no le interesa que nada cambie en Andalucía, porque les ha ido muy bien teniendo enchufados a sus amiguetes. Hay un proyecto que crece, ilusiona y genera expectativas. Ciudadanos viene a ganar las elecciones. Espero que todos los andaluces se alejen del miedo y la resignación y vayan a votar el 2 de diciembre". 26/11/2018 22:07

Julio Camacho Primera intervención de Teresa Rodríguez: "Hemos construido una candidatura asumiendo el reto histórico de construir una alternativa al gobierno de la Junta. Nuestra campaña está financiada por microcréditos de la gente, y no dependiendo de los bancos. Nuestra campaña es lo más austera". 26/11/2018 22:06

Julio Camacho Primera intervención de Juan Manuel Moreno: "¿Considera usted que debe seguir gobernando Susana Díaz? Las próximas elecciones son un referéndum entre el cambio y la continuidad. Andalucía no funciona como nos gustaría a la mayoría de los andaluces. Tiene mucha riqueza, mucho futuro por delante. Voy a intentar trasladarles que tengo un equipo preparado para hacer este cambio posible". 26/11/2018 22:05

Julio Camacho Primera intervención de Susana Díaz: "Espero que este nuevo debate sea útil. Vengo a defender lo que creo desde el respeto. Espero que dejemos a un lado los insultos, la confrontación. Vengo con un proyecto sólido y solvente para Andalucía, voy a pedir una mayoría que permite que nadie bloquee". 26/11/2018 22:04

Julio Camacho Comienza la emisión. Presenta Pilar García Muñiz, que explica la estructura que va a seguir el debate. La duración será de 100 minutos. Cada candidato tendrá el mismo tiempo para intervenir. 26/11/2018 22:02

Julio Camacho Los cuatro candidatos ya se encuentran en el plató donde se va a celebrar el debate a cuatro. Susana Díaz, Juan Manuel Moreno, Teresa Rodríguez y Juan Marín departen en estos momentos con sus asesores. 26/11/2018 21:49

lucia vallellano Juan Marín ha llegado en el autobús serigrafiado con imágenes como una señal de stop para decir "stop PSOE" o "se ríen de ti" con las fotografías de Pedro Sánchez, de Susana Díaz, de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras 26/11/2018 21:34

Julio Camacho El coordinador de IU, Antonio Maíllo, se ha dirigido a los taxistas manifestados a las puertas del centro territorial de TVE. Ha acudido a apoyar a Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, donde se integra IU. A Maíllo le han pedido entregar una carta a los representantes de las cuatro candidaturas. El coordinador de IU les ha mostrado el apoyo de Adelante Andalucía a sus reivindicaciones y les ha pedido "tranquilidad y persuasión" para "generar alianzas" que les hagan "vencer esta lucha que es de justicia". 26/11/2018 21:29

lucia vallellano El último en llegar a la sede de RTVE para el debate a cuatro ha sido Juan Manuel Moreno Bonilla, que vestía chaqueta gris marengo y corbata roja. 26/11/2018 21:22

lucia vallellano Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, ha sido la tercera en llegar a la sede de RTVE. Vestía blusa roja y blusón étnico color morado. 26/11/2018 21:17

lucia vallellano Susana Díaz, candidata del PSOE departía con los periodistas a la llegada a los estudios de RTVE. Díaz ha sido la segunda en llegar y ha elegido chaqueta roja y blusa banca para el debate. 26/11/2018 21:15

lucia vallellano El primer candidato en llegar ha sido Juan Marín a los estudios de la RTVE para el debate a cuatro, con chaqueta azul oscuro y camisa azul claro. Ha sido recibido por Alicia Bonachera que es la responsable de la RTVE de Andalucía y Begoña Alegría, jefa de informativos de la TVE 26/11/2018 21:13

lucia vallellano Los taxistas se concentran a esta hora frente a la puerta del centro territorial de RTVE. Suenan silbatos y cánticos como "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra". 26/11/2018 21:12

Julio Camacho El debate de hoy será moderado por la periodista de TVE Pilar García Muñiz. Se estructura en cuatro bloques temáticos: uno sobre economía; otro relativo a servicios públicos y derechos; un tercero para hablar de transparencia; y el cuarto y útimo sobre el reto territorial. Cada candidato/a dispondrá de cinco minutos en cada bloque temático para exponer aus reflexiones. 26/11/2018 21:03

Julio Camacho Queda una hora para que empiece el debate a cuatro en el Canal 24 horas de RTVE. Aquí te lo vamos a ir contando en directo. 26/11/2018 21:00

Julio Camacho En el día de hoy, coincidiendo con este debate a cuatro, Adelante Andalucía ha lanzado en redes sociales una campaña contra la corrupción en la que recupera el lado más áspero de Teresa Rodríguez con Susana Díaz. Aquí puedes leer sobre qué trata ( http://cort.as/-CRgE y aquí ver el vídeo https://twitter.com/iuandalucia/status/1067111549016387585?s=08) 26/11/2018 20:50

Julio Camacho El autobús de Adelante Andalucía, serigrafiado con los rostros de Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, ha sido aplaudido al paso por una de las rotondas cercanas al centro territorial de RTVE en el que se celebra el debate, donde se concentraba un numeroso grupo de taxistas sevillanos con sus vehículos para reclamar a los candidatos una regulación de la "competencia desleal" que a juicio del colectivo supone la proliferación de servicios de transporte privado con licencia VTC. En el autobús sólo viajaban periodistas. 26/11/2018 20:41

lucia vallellano El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, afirma que llevará al debate de esta noche su posicionamiento político, que pasa por descartar el apoyo al PSOE, solicitar el del PP, formación política en la que quiere sostenerse para que se de el cambio en Andalucía si hay una mayoría parlamentaria. Tras los sondeos de esta mañana y la posibilidad de la irrupción de Vox en el parlamento, Marín ha mostrado distancias con esta formación, aunque no ha aclarado si aceptería su apoyo: "Nosotros estamos en una posición antagónica con fuerzas que defienden posiciones que no compartimos. Nosotros hablamos de principios y de proyectos, de la unidad de España, de que hay que sacar a Andalucía de donde se encuentra. Nosotros somos un partido europeísta, estamos convencidos de que España y Europa tienen que tener un papel destacado en Europa". Pero añadía: "Los partidos que defiendan esto, podremos hablar con ellos y los que no, dependerá también de si entran o no definitivamente en el parlamento, porque al final lo decidirán los andaluces, pues ya tendremos la oportunidad de decidir a partir del dos de diciembre". 26/11/2018 20:05

Julio Camacho El debate de hoy será moderado por la periodista de TVE Pilar García Muñiz. Se estructura en cuatro bloques temáticos: uno sobre economía; otro relativo a servicios públicos y derechos; un tercero para hablar de transparencia; y el cuarto y útimo sobre el reto territorial. Cada candidato/a dispondrá de cinco minutos en cada bloque temático para exponer sus reflexiones. 26/11/2018 16:48

Elena Carazo Susana Díaz, está convencida que el de esta noche será “un todos contra ella”, porque el resto de formaciones pelean por ver quién quedará segundo La candidata socialista a la reelección,, está convencida que el de esta noche será “un todos contra ella”, porque el resto de formaciones pelean por ver quién quedará segundo http://play.cadenaser.com/audio/003RD010000000594226/ 26/11/2018 13:05

Elena Carazo Juan Marín, quiere explicar sus propuestas en el debate de esta noche El candidato de Ciudadanos,, quiere explicar sus propuestas en el debate de esta noche http://play.cadenaser.com/audio/003RD010000000594222/ 26/11/2018 12:52

Elena Carazo Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, espera que el debate no se vaya por los "derroteros del empleo del argumentario" , de Adelante Andalucía, espera que el debate no se vaya por los "derroteros del empleo del argumentario" http://play.cadenaser.com/audio/003RD010000000594174/ 26/11/2018 12:49

Elena Carazo Los candidatos, ante el debate de esta noche. Para Juan Manuel Moreno, el PP es el único partido que hace propuestas http://play.cadenaser.com/audio/003RD010000000594216/ 26/11/2018 12:36

Susana Elguea Recuerda el debate moderado por Àngels Barceló entre Montero, Zoido, Garzón y Arrimadas http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005293874/ 26/11/2018 12:15

Susana Elguea Los cuatro principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), Juanma Moreno (PP), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juan Marín (Ciudadanos), participan a las 22 horas en un debate electoral en el Canal 24 horas de RTVE, el segundo y último de la campaña electoral. Las elecciones se celebran este domingo 2 de diciembre. 26/11/2018 11:38

Julio Camacho Así ha concluido el primer debate electoral en Andalucía de esta campaña electoral. El próximo será el lunes 26 de noviembre. Lo retransmitirá RTVE. 19/11/2018 23:58

Julio Camacho Susana Díaz: "Para tener una mejor Andalucía hay que crecer económicamente, recuperar derechos y mejorar otros muchos. Estamos en un buen momento para ello, pero hace falta un buen gobierno que lo pueda liderar con estabilidad y confianza. A la derecha y a la izquierda del PSOE hay dos bloques que van a bloquear. El PSOE garantiza estabilidad". 19/11/2018 23:57

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "No son unas elecciones más. Es un referéndum sobre la continuidad o el cambio. Le animo a que se sume al movimiento del cambio en Andalucía. Si usted cree que Andalucía puede mejorar, que podemos avanzar, tenemos una oportunidad histórica el próximo dos de diciembre. Somos la única garantía de cambio". 19/11/2018 23:55

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Tenemos un objetivo muy claro: que la siguiente generación no se acostumbre a vivir sin derechos. La resignación y la precariedad vienen a por nuestros hijos e hijas. Pero vamos a estar las madres diciendo que no vamos a parir hijos para despedirlos en un aeropuerto. Nosotros, yo, les pido el apoyo una sola vez convencida de que la política es un ejercicio de amor. Viva Andalucía libre". 19/11/2018 23:54

Julio Camacho En su último minuto en el debate, Juan Marín: "Los andaluces no nos conformamos. No nos resignamos. Los andaluces el 2 de diciembre tenemos una gran oportunidad de ganar Andalucía, de luchar y pelear por lo que realmente es nuestro. Por nuestros hijos, por nuestros profesionales, por nuestros médicos. Ahora sí, vota Ciudadanos". 19/11/2018 23:53

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Llamo a defender los intereses de esta tierra. Eso pasa por no entregar esta tierra, a pedazos, a las multinacionales". 19/11/2018 23:52

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Somos el único Gobierno que aplicó el 155. ¿Por qué no lo hace el Gobierno de Pedro Sánchez?". 19/11/2018 23:51

Julio Camacho Susana Díaz: "Creo que el que no está orientado usted. Hasta el punto de que han venido a hacerle la campaña. Le insisto, eso que usted dice que está en el libro no está en la Constitución Española, y si está en el libro, está mal. Lo que no quiero es que nadie le falte el respeto a Andalucía. Si algo saben los andaluces, es que tienen una presidenta que no se calla ante los insultos". 19/11/2018 23:50

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Una vez más, la señora Díaz no es capaz de contestar. No sabe, no contesta. Libro de educación de la Junta de Andalucía, página 73, España es un Estado plurinacional. Andalucía es una parte esencial de España, siempre ha sido un contrapeso contar el independentismo supremacista. La veo perdida, señora Díaz. ¿Por qué no da órdenes a los diputados socialistas para que no apoyen a Torra? ¿Le parece que su expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero se reúna con un terrorista como Otegui?". 19/11/2018 23:49

Julio Camacho Juan Marín: "Si usted quiere los 4.000 millones de euros para Andalucía, ahora está en la mano de ustedes dos". 19/11/2018 23:46

Julio Camacho Juan Marín: "Donde no van a ver nunca a Ciudadanos es pidiendo el indulto para los que han podido romper España". 19/11/2018 23:46

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "La deuda con el Estado que tiene Andalucía tenemos que auditarla. Auditemos la deuda si estamos convencidos de que es consecuencia del déficit inversor en nuestra tierra. Adelante Andalucía vamos a reclamarle los derechos de Andalucía a cualquier gobierno". 19/11/2018 23:45

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Albert Primo de Rivera dijo que había que enseñarnos a pescar, que había que darnos la caña. Jamás les vi sacar la bandera de España para defender las pymes andaluzas, ni para defender un sector financiero público que dé crédito a los andaluces. Las banderas no se comen. Cosas de comer, que son 900 euros de salario mínimo interprofesional. Aquí cobramos 210 euros de media menos que en el resto del país". 19/11/2018 23:44

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Señora Díaz, me dice que la he dejado sola. Pero hasta en tres ocasiones nos dispusimos a negociar los presupuestos en los tres años. Usted no ha querido, ha preferido sistemáticamente a la derecha. Lo hizo cuando dio un golpe de estado dentro de su partido para mantener al señor Rajoy, y lo ha hecho con Ciudadanos". 19/11/2018 23:42

Julio Camacho Susana Díaz: "Andalucía es una garantía para la estabilidad de España. Ahora toca hablar de Andalucía. Pedía que nadie se planteara estas elecciones como una primera vuelta de las generales, y se lo debemos a nuestros padres y nuestros abuelos. Andalucía no es un problema para España, siempre hemos sido la garantía de la armonía y el equilibrio". 19/11/2018 23:41

Julio Camacho Susana Díaz: "Hagan un ejercicio de patriotismo y apoyen los presupuestos. Los presupuestos, señora Rodríguez, los ha tenido que aprobar el PSOE con Ciudadanos en Andalucía porque usted ha votado como el PP". 19/11/2018 23:40

Julio Camacho Susana Díaz: "Creo que usted lee la prensa y me escucha en las declaraciones. Ya expliqué que España es un Estado Democrático de Derecho. No estoy de acuerdo con que unos nacionalistas que plantean que Cataluña sea Estado. Eso nunca lo he apoyado, lo he dicho en reiteradas ocasiones. No sé quién le ha dicho a Iglesias nada de ir a negociar los presupuestos". 19/11/2018 23:39

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "¿Usted ve normal que su partido no sea capaz de defender de manera clara, nítida y contundente los valores de la nación española? ¿Los intereses de los andaluces en los presupuestos van a pasar por los intereses de los independentistas catalanes? Eso es muy grave". 19/11/2018 23:37

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Señora Díaz, ¿Usted cree que España es un Estado plurinacional? En un libro de texto así lo pone (lo enseña). El problema que tiene el PSOE es que tiene una ensalada plurinacional. ¿Usted ve normal que un supremacista sea el sostén del Gobierno de Pedro Sánchez?". 19/11/2018 23:36

Julio Camacho Juan Marín: "Al final, la realidad es que sólo hay un proyecto que defiende la unidad de todos los españoles, que es el de Ciudadanos. No estábamos de acuerdo con el cuponazo vasco. Hay dirigentes, gobernantes de algunas fuerzas políticas que están llamando perros a Ciudadanos porque fuimos a Alsasua". 19/11/2018 23:35

Julio Camacho Juan Marín: "Ustedes se van a poner de acuerdo con Pedro Sánchez para mantenerse en el Gobierno. Les da igual el debate territorial. El señor Torra dice que los andaluces tenemos un gen menos que los catalanes, que somos más flojos, que somos más vagos. ¿Ustedes no tienen que decir nada a esto? ¿Ven al señor Rivera sentarse con Torra para negociar unos presupuestos?" 19/11/2018 23:34

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "¿Andalucía para cuando?" 19/11/2018 23:33

Julio Camacho Juan Marín: "Ustedes han demostrado que quieren romper España". 19/11/2018 23:33

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Qué demagogia". 19/11/2018 23:32

Julio Camacho Juan Marín: "Uno de los problemas reales que tiene Andalucía es la falta de financiación. Lo hemos hablado. ¿Sabe que los Presupuestos Generales del Estado se están negociando en una cárcel? ¿Lo saben?". 19/11/2018 23:32

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "Queremos hablar en clave andaluza. Y no hemos visto ahí en esta legislatura a Susana Díaz. Hemos visto decir mil veces lo de los 80 días que tardó en investirse a Susana Díaz, pero no hemos oído decir nada sobre el adelanto electoral. Hay un problema grave cuando la comunidad de Madrid, que es como la provincia de Cádiz, tiene un PIB superior al de Andalucía". 19/11/2018 23:31

Julio Camacho Teresa Rodríguez: "El verdadero problema de este país no es el catalán, es el andaluz. El de ver a nuestros jóvenes emigrar. Lo que rompe este país es la desigualdad, que crece el doble que la media mundial. Eso es lo que rompe España, las cosas de comer. Rompe que haya un tren de alta velocidad desde hace 25 años de Sevilla a Madrid, y que no lo haya para llegar a Granada". 19/11/2018 23:30

Julio Camacho Susana Díaz: "Como todos creemos en la democracia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no se pueden manosear. Yo no quiero crispación en otros lugares de España y que nadie la traiga a Andalucía". 19/11/2018 23:29

Julio Camacho Susana Díaz: "Creo en una España unida. En la igualdad, en una España cohesionada. Fui de las primeras que salió a apoyar al Rey tras el ataque contra la Constitución y la democracia el 1-O. Como todo el mundo sabe lo que pienso, y saben que creo en mi país, lo que sí le diría sería que la infrafinanciación es real. Ciudadanos no lo votó porque Garicano llamó desde Japón y dijo que no se votaba. Usted dijo hace dos días que dijo que Pedro Sánchez vino con una lluvia de millones para el Campo de Gibraltar. Reivindiqué la voz en Navantia la primera, siempre he sido igual de leal en la defensa de España e igual de reivindicativa". 19/11/2018 23:28

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "Alcanzamos un acuerdo con el PSOE, con Podemos y PP, para pedir 4.000 millones de euros extraordinarios de financiación para Andalucía. Desde la moción de censura, esa exigencia permanente de Susana Díaz ha quedado en el olvido. ¿Dónde están esos 4.000 millones de euros? Lo que no se puede hacer es reivindicar contra el gobierno de España del PP y olvidarse cuando gobierna su compañero de partido". 19/11/2018 23:26

Julio Camacho Juan Marín: "Cuando hemos hablado de financiación autonómica, nos hemos quedado sólos en Andalucía. No apoyábamos el cálculo del cuponazo vasco. Creemos en la separación de poderes y que los jueces deben ser elegidos por los jueces. El único partido que defiende la unidad de todos los españoles, el Estado de Derecho, la Guardia Civil y la Policía Nacional, es Ciudadanos". 19/11/2018 23:24

Julio Camacho Juan Marín: "Los andaluces, que estamos tan orgullosos de ser andaluces como españoles, queremos vivir en un país donde en cada rincón se pueda defender la unidad de nuestro territorio. Defender la unión de España es defender la unión de Andalucía. Hay que decir lo mismo en Madrid, Barcelona, Alsasua o cualquier territorio. Tenemos un sólo proyectos para este país. No creemos en los reinos de taifas". 19/11/2018 23:23

Julio Camacho Comienza el cuarto y último bloque del debate, titulado 'El reto territorial. Andalucía en el estado de las autonomías'. 19/11/2018 23:22

Julio Camacho Juan Manuel Moreno: "El que calla, otorga, y su silencio es cómplice. Sólo hay un partido que garantiza el fin de la corrupción, y es el PP". 19/11/2018 23:21

Julio Camacho Susana Díaz: "Señor Moreno, yo hago de todo menos callarme, sobre todo cuando nos insultan a los andaluces y a esta tierra. Insisto: las instituciones se prestigian cuando se quiere la democracia. Lo único que les pido es que, al menos, todos en sus partidos apliquen la misma vara de medir para ser creíbles ante los ciudadanos". 19/11/2018 23:20