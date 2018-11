La Universitat de València investiga la denuncia contra el comportamiento machista de un profesor

La Comisión de la Igualdad de la Universidad de Valencia estudiará y analizará la denuncia que ha presentadora la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, Elena Martínez, sobre el caso de las alumnas que tuvieron que soportar comentarios machistas por parte de un profesor de filosofía. El catedrático, que también ha sido vicerrector y decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Ramón López Martín, según denuncian las alumnas, les dirigía frases como "no me extraña que estornudes, ayer ibas muy fresca" o "no te enrolles en el examen, que nos podemos enrollar luego".

Por su parte, la rectora Mavi Mestre, asegura que es intolerable este tipo de actitudes y que la Universitat se compromete en ponerles freno. Así lo decía esta mañana en la inauguración de unas jornadas en Valencia de 'Intervención con hombres que ejercen violencia de género como estrategia de prevención'.

Asimismo, Mestre sostiene que está indignada y que en todo momento ha mostrado su apoyo a las estudiantes, ya que además son las personas más vulnerables y el contexto es de completa desigualdad porque se habla de un profesor frente a unas estudiantes. También la rectora afirma que en todo momento las alumnas van a estar protegidas porque la Universitat tiene tolerancia 0 con todos estos comportamientos.

La facultad de Educación Social, empapelada

Hartas de los comentarios sexistas de uno de sus profesores, protestan las estudiantes de una facultad de la Universitat de València.

No eran episodios aislados, pero habían callado, hasta ahora, por miedo a represalias. Fue la presencia de un profesor en un acto contra la violencia de género, lo que les empujó a contarlo.

Y con estas proclamas han llevado su lucha hasta un rectorado que no sabía nada. El profesor señalado está de año sabático, pero volverá, así que piden su cese. Advierten de un seguimiento de sus clases cuando se incorpore para cumplir su política de tolerancia cero ante estas actitudes.

