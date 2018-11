Un buen lugar para levantarse

Voy a empezar contradiciendo mi propio titular. No es quizá el Santiago Bernabéu el mejor ring para levantarse después de los dos crochés directos a la mandíbula que tumbaron al Valencia el martes, perdiendo su partido en Turín y perdiendo también el que jugaba indirectamente en Old Trafford; un K.O. que suponía el adiós a la Champions League, con todo lo que eso supone tanto en lo deportivo como en lo económico. Y ahora reafirmó el titular. O quizá sí sea el mejor escenario el Bernabéu por aquello de que en las grandes citas es donde los buenos contendientes se crecen. Porque quitando el varapalo del martes, el Valencia venía en una línea ascendente después de haber encadenado tres victorias consecutivas, dos de ellas en Liga ante el Getafe por 0-1 y ante el Rayo Vallecano por 3-0.

El Real Madrid está un poco como el Valencia, que si sí que si no. El efecto Solari duró los cuatro partidos, poco exigentes eso sí, que le valieron para firmar su contrato de larga duración como entrenador, pero a continuación se pegó el batacazo más sonado de los últimos tiempos, cayendo el pasado sábado en Ipurua contra el Eibar. Porque perdió 3-0, pero el resultado fue incluso corto para lo que pasó, porque perfectamente se pudo llevar cinco o seis goles en contra. Pero luego, llegó el martes la Champions y sí que dio la cara en el partido en el que se jugaba el primer puesto de su grupo, ganando en Roma por 0-2. Un poco Doctor Jekyll y Mister Hyde.

Así que si analizamos la semana de ambos equipos, encontramos una progresión en el caso del Real Madrid y una regresión en el caso del Valencia. Porque si tomamos como referencia la última jornada de Liga, tenemos una goleada a favor del Valencia y una goleada en contra del Madrid; pero si tomamos como referencia la jornada de Champions del martes, que es lo más reciente, tenemos una derrota en Italia del Valencia y una victoria curiosamente también en Italia del Madrid. Vamos, que pronóstico muy claro para este partido no es que haya.

Y casi que mejor, porque el Valencia no gana en el Santiago Bernabéu desde hace más de diez años. Su último triunfo fue por 2-3 de la campaña 2007-2008, en concreto el 23 de marzo de 2008, en aquella temporada mega loca que se empezó con Quique como entrenador y siguió con Koeman. Ese año el Valencia pocos meses después ganó la Copa del Rey, aunque en Liga lo tuvo que coger Voro en las últimas jornadas para evitar el descenso a Segunda. Pues aun yendo fatal en Liga, el Valencia ganó en el Bernabéu con ese gol final de Arizmendi, que fue el único que marcó con la camiseta del Valencia.

De todas formas, pese a no ganar en sus últimas diez visitas, el Valecia ha logrado cinco empates. O sea, que de los últimos diez, ha empatado la mitad y ha perdido la otra mitad de sus partidos contra el Real Madrid fuera de casa. Uno de esos empates fue el de la pasada temporada. Fue un empate a dos en la segunda jornada de Liga. Marco Asensio adelantó al Madrid; Carlos Soler empató poco después; Kondogbia, que debutaba ese día como jugador valencianista, lograba dar la vuelta al marcador, aunque otra vez Asensio marcaba para el empate definitivo.

No estará Rodrigo. El delantero internacional español se tuvo que retirar el martes en el descanso del partido contra la Juve por unas molestias musculares, que al día siguiente se descartaron como rotura, pero sí que se confirmaron como sobrecarga de la que no ha podido recuperarse a tiempo. Tampoco estará Cheryshev, que desde que es jugador del Valencia, ya sea en la etapa de hace tres temporadas o bien en ésta, se ha perdido más partidos por lesión que los que ha estado disponible. Entra por contra Garay, que es el otro jugador frágil de la plantilla, pero que por fin ha dejado atrás el hematoma que le impidió jugar contra el Rayo y contra la Juve, Fuera de la lista están también Murillo y Vezo, estos dos por decisión técnica.

En cuanto al once, Garay debería reemplazar a Diakhaby, que es el que a su vez le ha reemplazado a él en los dos partidos anteriores. Marcelino ha dicho que ya ve a Piccini disponible para poder afrontar con garantías los noventa minutos, con lo que entraría por Wass en el lateral derecho. La baja de Rodrigo se la disputan Gameiro y Batshuayi, y aunque ninguno de los dos ha aportado de momento gran cosa, quizá el francés un poco más que el belga para poder ser acompañante de Santi Mina en la delantera. Y en el centro del campo, de los cinco pesos pesados que se disputan los cuatro puestos, lo lógico es que entre Carlos Soler después de haber sido suplente en Turín, y habrá que ver quién es el que se queda en el banquillo de los otros cuatro.

Por cierto, Santi Mina es el goleador más en forma del equipo. Eso está claro. Y siguiendo con su secuencia de goles le tocaría marcar dos en el Bernabéu ¿Por qué? Pues porque marcó dos contra el Ebro, no marcó contra el Girona, marcó dos contra el Young Boys, no marcó contra el Getafe, marcó dos contra el Rayo Vallecano y no marcó contra la Juventus. Si esto fuera una secuencia lógica deberíamos apostar por un nuevo doblete del atacante gallego ante el Real Madrid. La lástima es que el fútbol no son matemáticas. Pero, ¿y si se cumple?

En el Real Madrid son baja por lesión Casemiro y Nacho. Ambas son ausencias considerables. La de Casemiro porque, pese a su trabajo siempre gris y sacrificado, se viene demostrando que es un jugador muy necesario para el equipo blanco. En principio Marcos Llorente será el que ocupe esa posición de mediocentro defensivo. Y la baja de Nacho también es trascendente porque el Madrid está haciendo bastantes aguas en defensa, con varios integrantes de la zaga que están mostrando notables carencias como Marcelo, Sergio Ramos u Odriozola. La vuelta de Carvajal puede minimizar ese gran lastre.