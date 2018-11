Los otros Bravos cantan a Brais (que no Brian) Méndez

Brais is Brais. Como Antía es Antía, Noa es Noa, Fiz es Fiz, Bieito es Bieito o Uxía es Uxía. Nombres que el Instituto Nacional de Estadística mide su espectacular irrupción como nombres elegidos por los gallegos para sus hijas e hijos. Ya nadie discute entre los futboleros que Iago es Iago y no Yago. Ahora a Brais le toca dar la batalla para tener el reconocimiento futbolístico y también nominal o identitario. Con ese nombre galego con raíces celtas, a medida que siga creciendo como jugador, está claro que se acostumbrarán a pronunciarlo o a decirlo bien. Pero Brais Méndez pasó a ser Brian Méndez, por ejemplo, en el Telediario de La 1 el día después de debutar marcando con la Selección. Y eso que ya había jugado con el Celta toda la temporada, le había marcado incluso al Madrid, le había llamado Luis Enrique, debutó, marcó y, la noche posterior, seguía siendo Brian Méndez. Por eso desde AcunhaDos había que cantarle a Brian; perdón, a Brais Méndez por su debut con La Roja. En una versión galaico-mosense del Black is Black de Los Bravos, AcunhaDos se atreve con el Brais is Brais. Con letra de un tal Buceta y arreglos e interpretación de un tal Cunha, llega la canción dedicada a Brais Méndez.

