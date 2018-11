Cardoso recupera a Beltrán y descarta a Roncaglia

Miguel Cardoso se estrena en Balaídos mañana ante el colista. Lo hace sabiendo lo necesario que es sumar tres puntos ante, un rival directo en estos momentos. Recupera a Fran Beltrán, que recibió este viernes el alta médica y a Hugo Mallo y Cabral, que cumplieron ante la Real su partido de sanción. Fuera de la lista la primera sorpresa. Facundo Roncaglia que acompaña a los lesionados Jensen, Lobotka y a Radoja y Mazan.

El Celta está a tres puntos de los puestos de desnceso pero a estas alturas no podemos hablar todavía de final. El entrenador cree que "estamos ante un partido importante, porque es el próximo y para un equipo que busca cambiar algo, que busca cambiar su contexto deportivo son tres puntos que pueden dar una alegría importante"

El portugués ha matizado sus declaraciones tras el partido ante la Real Sociedad asegurando que no tenía responsabilidades tres once entrenamientos "cuando he dicho que era el Celta de Miguel Cardoso no quería decir que no tengo responsabilidad o no tenía en ese momento responsabilidad. La tengo desde el primer minuto en el que le he dado la mano al presidente. El Celta no es de nadie ni tampoco mío."

En Balaídos se estrena el técnico del Celta y pide al celtismo que sea "una aición muy fuerte y cercana al equipo. Es una grada que tiene momentos increíbles y me gustaría sentir ese espíritu. Tenemos que ayudarnos".