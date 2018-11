Villarino dice que el PSOE le pide que vuelva

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Zamora (UPJ) ha vivido hoy el adiós definitivo de su secretario, José Antonio Villarino. Un histórico del sindicalismo zamorano que se ha despedido de la actividad en primera línea, reclamando su fidelidad a UGT y al socialismo… aunque, recordó, no le dejaran volver al PSOE después de marcharse hace 11 años por no aceptar a los caciques en su partido.

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT ha reunido hoy a su Comité Provincial para sustituir a José Antonio Villarino, que considera que a sus 81 años, debe ser sustituido por compañeros más jóvenes. Y, de paso, pedía perdón a su esposa por lo mal que lo ha pasado después de que volviera a la secretaría de la UPJ sin consultarlo con ella.

Y, sobre todo, Villarino mostró su fidelidad a sus principios: UGT y el socialismo. Recordó que se fue hace 11 años porque no acepta los caciques en su partido, y cuando decidió volver, no lo admitieron y no tramitaron su petición de alta.

Ahora afirma que, en la última concentración de jubilados y pensionistas, la secretaria local del PSOE de Zamora, Mar Rominguera, y el secretario provincial (del que no pronunció su nombre) le pidieron que volviera al PSOE…Pero, de momento, Villarino no ha vuelto al PSOE, al que se afilió hace más de 40 años, “un cuarto de hora después de entrar en UGT” dijo.