El proyecto se va por el sumidero

Dirán que queda mucha liga, que no hemos llegado ni al ecuador de la temporada, que se podrá reforzar la plantilla en el mercado invernal; pero, si alguien no lo remedia, este Zaragoza apunta a covertirse en uno de los candidatos a pelear por la permanencia. El equipo sigue en caída ibre, no transmite, no tiene alma y deambula, jornada tras jornada, sin saber encontrar el camino que evite el desastre. El proyecto del club, modelado por Lalo y Cuartero, se va por el sumidero.

Lucas Alcaraz sorprendió en la alineación con la titularidad de Marc Gual en lugar de Álvaro Vázquez, volvió a apostar por defensa de cinco con los canteranos Delmás y Nieto como escuderos de Perone en la posición de central.

El Cádiz concedió el balón al Zaragoza en busca de robar y salir a la contra, sin prisa, amparado en su buena racha. El equipo aragonés tuvo dificultad para sacar el balón jugado ante la presión ejercida sobre Eguaras e Igbekeme. Precisamente fue en un robo, en zona de ataque del Zaragoza, como llegó el primer gol del conjunto andaluz. Lekic culminó una carrera de Salvi por la banda derecha para batir a Cristian Álvarez.

El equipo de Alcaraz no sacó ni casta ni orgullo con el gol en contra, un equipo hundido y sin ideas que no pudo levantarse, aunque la poca ambición del Cádiz propició que Marc Gual, en una jugada aislada, enviara el balón al palo en el minuto 42. Así se llegó al final de una primera mitad, que no pudo terminar Salvi, una de las balas gaditanas, por lesión muscular.

El Real Zaragoza salió algo más enchufado, con más ganas ante un rival demasiado acomodado. Por eso llegó la oportunidad de Pep Biel, aunque su disparo se fue por encima del larguero de Cifuentes. Alcaraz sacó del campo a Igbekeme para meter a un delantero más con la inclusión de Álvaro Vázquez. Poco después, el entrenador hizo debutar a Guti, inédito esta temporada por la pubalgia que le obligó a pasar por el quirófano el verano pasado.

Marc Gual tuvo el empate en sus botas, pero su disparo lo detuvo el meta andaluz. Lekic pudo matar el partido, en el 78, pero apareció Cristian para desviar a corner. La última fuea para Álvaro, en el tiempo de añadido, a bocajarro, pero la sacó Cifuentes.

La noche terminó de la peor manera, la afición estalló contra el palco y contra los jugadores. La situción es inaguantable, esperemos que alguien le ponga remedio; de lo contrario, el Real Zaragoza va camino de un descalabro histórico. Desde los despachos al césped, pasando por el banquillo, todos, han perdio el rumbo.

ficha técnica Real Zaragoza 0: Cristian Álvarez; Benito, Delmás, Perone, Nieto, Aguirre (Raúl Guti, minuto 64); Eguaras, Igbekeme (Álvaro Vázquez, minuto 52), Pep Biel; Pombo (Soro, miuto 76) y Marc Gual. Cádiz CF 1: Cifuentes; Rober Correa, Sergio Sánchez, Marcos Mauro, Brian Oliván; Alex Fernández (Edu Ramos, minuto 73), Garrido; Salvi (D. Carmona, minuto 39), Jairo, Manu Vallejo (Aketxe, minuto 85); y Lekic. Goles: 0-1, minuto 20: Lekic. Árbitro: Areces Franco, del colegio asturiano. Mostró tarjeta amarilla a Eguaras, Diego Aguirre, Perone y Nieto, por el Real Zaragoza; y a D.Carmona, Sergio Sánchez, por el Cádiz. Incidencias: 18.000 espectadores en La Romareda para presenciar el partido. En los prolegómenos del partido, los dos equipos realizaron pasillo al equipo de la Liga Genuine del Real Zaragoza.