Muñiz: "Por perder no se debe dramatizar, lo principal es trabajar bien"

Juan Ramón Muñiz habló del partido del sábado ante el Granada. "Lo primero es no tener miedo, respetar porque viene un equipo bueno, que está arriba desde que empezó la liga. Somos dos equipos buenos y va a ser de los mejores partidos de LaLiga 1|2|3, con un gran ambiente, llegamos ambos en un buen momento de forma, peleando por un objetivo importante. El partido pide máxima concentración y estar al nivel que nos va a exigir el Granada, como nosotros a ellos".

El entrenador también valoró la última derrota ante el Extremadura y la mala racha fuera de casa. "Los profesionales tenemos que analizar las situaciones de los partidos, corregir las que hay que mejorar y seguir trabajando. Por perder no se debe dramatizar, lo principal es trabajar bien, competir lo mejor posible y tener una tranquilidad enorme, por un buen partido no voy a poner un monumento ni me voy a flagelar por uno malo. Un partido no nos va a hacer ascender ni descender, pero lo que se pretende es que el equipo encuentre su mejor nivel. Tenemos una buena línea, no dramatizamos por una derrota, tenemos que analizar para encontrar el mejor nivel, para dar el máximo en partidos difíciles".

La convocatoria del Málaga es la siguiente: Munir, Diego Glez., Pau, Lacen, Blanco Leschuk, Juanpi, R. Santos, Cifuentes, Boulahroud, F. Ricca, Ontiveros, Lombán, Haksabanovic, A. N’Diaye, Pacheco, Kieszek, Iván Rodríguez y Harper. Boulahroud, Haksabanovic y Harper entran como novedades mientras que Adrián, Héctor e Hicham salen de la misma.

El Málaga-Granada se celebrará el sábado en La Rosaleda a las 18h, y desde media hora antes lo podrán seguir en la SER en el 102.4fm, sermalaga.es y app.