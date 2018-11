López Garai: "No es una final, pero son tres puntos muy importantes"

El Numancia recibirá este domingo al colista Nástic de Tarragona en un partido clave, del que casi no se ha hablado en Soria, en una semana intensa con el fichaje y presentación de Derik Osede como nuevo jugador rojillo, el reparto de dividendos en el club o la renovación por cuatro años más del director deportivo César Palacios.

Pero es que el duelo trae miga, ya que el Numancia lleva dos derrotas consecutivas, lo que le ha acercado peligrosamente a los puestos de descenso, a dos puntos al iniciarse esta jornada, por lo que ganar en Los Pajaritos se antoja fundamental, para recuperar sensaciones y volver a la senda de las victorias como objetivo. Pero López Garai, entrenador rojillo no quiere hablar de finales. “Una final es cuando después del partido hay un trofeo, una medalla o una copa y este domingo no va a haber ninguna de esas cosas: habrá tres puntos importantes en juego. Como en cada jornada, cada semana en esta Liga. Intentaremos estar lo mejor posible, hacer un buen partido para que se queden en casa, pero es un encuentro más, porque es una competición muy larga en la que, si empezamos a jugar hipotéticas finales en la jornada quince, seguramente haya ‘finales’ que no ganemos”.

Eso sí, no se puede esconder que es un encuentro entre dos conjuntos necesitados de los tres puntos. “Es un partido difícil, muy difícil. En esta categoría da igual que te enfrentes al último o al primero, porque todos tienen sus necesidades, sus objetivos y sus retos. El Nástic tiene la meta de mantenerse en Segunda, como nosotros y otros muchos. Será seguro un duelo complicado, con un entrenador que tiene un pasado en Soria, que sabe qué quiere plantear, pero nosotros también. Si pensamos que será fácil es un error, como pensar que podemos ir 4-0 en diez minutos es imposible. Es un partido a 90 minutos en el que tenemos que hacer las cosas bien para ganar”.

Dani Nieto, Ripa y Guillermo, lesionados, y Derik son las bajas del cuadro soriano. La principal duda en el once titular es quién será el ‘9’ del equipo, con tres candidatos. “Sobre todo busco el delantero que se agarre al puesto, marque goles y se quede en el once. Está claro que en el inicio del campeonato mi apuesta y preferencia fue Guillermo, pero a raíz de que ha ido decayendo físicamente y, en consecuencia, en su rendimiento, el ‘casting’ está abierto: Higinio estuvo y haciéndolo bien, aunque no terminó de llenarme, y recientemente Viguera y Jordi han salido ayudando. Pero en esa posición estoy esperando ver quién se agarra al puesto. Nos está costando. Y el delantero centro es una pieza importantísimo, el que finaliza las jugadas y el referente en ataque. Los cuatro delanteros son diferentes, a ver por quién nos decidimos, incluso con dos. Esperemos acertar”.

Un viejo conocido en Soria como Enrique Martín Monreal, técnico rojillo en 2005, está al frente del Nástic de Tarragona, que quiere huir de la última plaza, cuenta con las bajas seguras de los zagueros Pol Valentín e Iván López. Otro ex numantino es Manu del Moral, que ya ha advertido esta semana que si marca gol en Los Pajaritos no lo celebrará.