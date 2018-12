El Ávila corta la racha

La Arandina es humana. Los blanquiazules, que pudieron ganar en el tramo final del encuentro, cedieron un empate en casa ante el Ávila, poniendo fin a la racha de triunfos consecutivos en El Montecillo con la friolera de 14 victorias seguidas.

La Arandina inició mejor. Pudo adelantarse, pero fue el Ávila el que lo hizo. Juli hizo el 0-1 a los 15 minutos. A remontar. Pronto pudo hacerlo De Frutos, fantástico en los remates de cabeza. No fue. El partido entró en una fase de intensidad extraordinaria que puso de manifiesto el potencial físico y táctico de ambas escuadras. Con todo el partido murió en sus primeros cuarenta y cinco minutos con desventaja ribereña. 0-1.

DISCUTIDA ACTUACIÓN ARBITRAL Y EMPATE DE ABAD

En la reanudación pasó de todo. Acabó empatando la Arandina, pero el colegiado leonés, Álvaro Fernández González, quiso sumarse a la fiesta. No acertó en la primera mitad tras no señalar un claro penalti en el área del Ávila, y en la segunda parte, además de dejar de ver otro más, expulsó por doble amarilla al entrenador burgalés, Javier Álvarez de los Mozos, al portero abulense, Johan -por doble amarilla cuando debió serlo por roja directa por una fuerte entrada a Adeva-. No fue su mejor actuación.

A pesar de todo la Arandina demostró su raza para pelear por empatar el encuentro y lo consiguió a los 72 minutos con Diego Abad como revulsivo. El burgalés empató a los siete minutos de estar sobre el césped.

Después, Del Olmo y De Frutos, ambos de cabeza, disfrutaron de las dos mejores ocasiones para haber logrado el triunfo, pero se toparon con la agilidad de un Johan que salvó a los suyos.

Con el empate la Arandina vuelve a demostrar que no es capaz de remontar un partido, si de neutralizar la renta de su rival, y se mantiene líder con 34 puntos, a expensas de lo que Segoviana y Zamorahagan este domingo.

Ahora el equipo comenzará a preparar el partido de Anduva del próximo miércoles donde los blanquiazules buscarán la clasificación para la siguiente fase de la Copa RFEF tras el 2-2 de la ida en El Montecillo. Los ribereños deberán ganar o empatar a tres o más goles.

FICHA TÉCNICA

Arandina (1): Carmona; Paris, De Frutos, Piña, Barbero (Abad, minuto 75); Rubio (Zazu, minuto 51), Del Olmo, Barahona, Ruba; Rubiato y Adeva.

Real Ávila (1): Johan; Josito, Oli, Llorian, Edu; Roa (Arroyo, minuto 85), Ramos, Peli, De Mesa (Mayorga. Minuto 79), Ramiro, Juli (Villa, minuto 75)

Goles: 0-1, minuto 15, Juli. 1-1, minuto 72, Abad.

Árbitros: Fernández González (León) Amarilla a De Frutos, Ruba y Rubiato (Arandina) y Llorian, De Mesa, Vila, Arroyo (Ávila). Roja a Javier Álvarez de los Mozos (Arandina) y Johan (Ávila)

Incidencias: Partido correspondiente a la 15ª jornada del Campeonato de liga en el Grupo VIII de Tercera División disputado en el Estadio Municipal de El Montecillo.