Zapatero: no adelantarse al fin del carbón "sería de malos gobernantes"

El expresidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, estaá en Oviedo este sábado, participando en un acto organizado por la Fundación José Barreiro (organización vinculada al PSOE) en el que ha hablado sobre los cuarenta años de la Constitución española. Zapatero, que como él mismo ha recordado, se siente leonés a pesar de haber nacido en Valladolid, ha asegurado que es conocedor del fuerte compromiso que existe por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, con las comarcas mineras. Lo sabe de buena mano, según ha dicho pero también reconoce que las comarcas del carbón tienen por delante un futuro complicado que a su juicio, hay que aprovechar para llevar a cabo un esfuerzo reindustrializador "más profundo que nunca".

Para Zapatero el problema no es tanto que se acelere la transición energética hacia combustibles más limpios, tal y como planea hacer el gobierno de Pedro Sánchez; más bien, lo sería a su entender, no anticipar el cambio; eso, asevera el ex presidente socialista, sería de malos gobernantes "de malos políticos no anticipar lo que el proceso histórico deviene como algo evidente. Defender el tiempo que se pueda, perfecto, pero sabiendo que o cambian mucho las circunstancias o el camino es un camino complicado"

Por cierto, que a preguntas de los periodistas, José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado un mensaje para el actual presidente del Principado, el también socialista Javier Fernández, que encara el último año de su última legislatura al frente del gobierno asturiano: está "en el grupo de los mejores que yo he conocido de la política. Simplemente le diré que luego hay un tiempo realmente atractivo cuando se deja la actividad con caracter exclusivo".

CRÍTICAS DESDE IU A HUGO MORÁN

Un ex alcalde de Lena, el actual Coordinador regional de IU de Asturias, Ramón Argüelles, ha cargado esta mañana contra otro ex regidor del mismo concejo: Hugo Morán, ahora en el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente, y que estuvo de visita en el Principado donde se refirió al desarrollo del sistema de movilidad en el área metropolitana central de Asturias, pero nada dijo sobre la situación de las comarcas mineras. Algo que ha molestado al líder de la coalición: Ramón Argüelles lo califica como una oportunidad perdida más de hablar de una transición energética y para que Morán diera la cara ante los representantes de los trabajadores y de los territorios afectados por los planes de descarbonización. Dice Argüelles que "Ha sido una oportunidad perdida, otra más. Es lamentable que no haya reservado ni un solo minuto a contar sus planes y escuchar a los representantes de los sectores y municipios afectados por la llamada transición energética. Una actitud casa poco con la necesidad de que la dicha transición sea pactada y justa. Al contrario, cada vez parece más claro que está planteada para provocar damnificados, muchos de ellos asturianos, ante la mirada impasible de un ex alcalde minero al que parece que los territorios de tradición minera y sus habitantes han dejado de importarle".

MANIFESTACIÓN POR UN FUTURO SIN CARBÓN

Y mientras, los colectivos ecologistas que forman parte de la plataforma “Un futuro sin carbón” han convocado concentraciones en una veintena de ciudades de toda España para exigir el fin de este combustible fósil antes de 2025. Este viernes activistas de Greenpeace escalaban la torre de refrigeración de la central térmica de Meirama, en A Coruña, como parte de una iniciativa de protesta para pedir el fin de la quema de carbón y este mediodía, a las doce, los organizadores de estas acciones se han manifestado en el área del Elogio del horizonte, en Gijón desde donde se han desplazo después hasta los jardines del Náutico. Denuncian que las compañías propietarias de centrales de carbón son responsables de costes sanitarios de 22.000 millones de euros en toda Europa. Piden por ello al gobierno que no se otorguen más subvenciones al carbón y que establezca el año 2025 como límite para que sigan abiertas las térmicas.

La acción se enmarca en una serie de protestas convocadas ante la próxima reunión que la Cumbre Internacional del Clima que se mantendrá en diciembre en Polonia. A ella también se ha sumado la organización de consumidores FACUA-Consumidores en Acción, a través de su delegación territorial en el Principado a través de la Plataforma contra la contaminación de Xixón, de la que forma parte la asociación, junto a Greenpeace, Coordinadora Ecoloxista de Asturies, Ecoloxistes n'Acción d'Asturies y la Plataforma contra la planta de La Pereda, entre otros.