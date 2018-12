El Córdoba salva un punto pero no da síntomas de mejora (1-1)

El Córdoba salvó un punto y gracias. El equipo de Curro Torres no ha dado muestras de mejora en los dos partidos en los que se sentó en el banquillo, aunque lo cierto es que trabaja y compite sin descanso. Salvo que esto mejore mucho en los próximos partidos, empieza a dar la sensación de que no hay mucho más y que el problema de este equipo no está, precisamente, en el banquillo.

Ante el Elche se sumó un punto que no sirve para mucho y que dejó la impresión de que este Córdoba va a sufrir mucho más de lo que nos temíamos esta temporada. Cierto es que hay lesionados importantes, pero este sábado había gente como De las Cuevas (de lo poco salvable del equipo), Blati, Galán o Quezada en el campo. Jugadores con calidad que por momentos parecían atenazados por los nervios o la presión. Esa necesidad de sumar tres puntos se volvió en contra en la primera parte, en la que el Elche marcó un gol y dio dos balones en los palos.

Tras el descanso el Córdoba se recompuso y puso cerco a la portería ilicitana, pero una semana más, sin remate, sin mordiente arriba. Tuvieron que salir al campo Sebas Moyano y Andrés Martín para que el equipo se desmelenara del todo. Hoy por hoy, es un lujo que cualquiera de estos dos jugadores no esté por delante de Araújo o Piovaccari (éste último solo ofreció pelea. Se le ve lento y poco resolutivo, por no decir otra cosa).

Así, fruto de ese empuje final llegó el gol de De las Cuevas (pedazo de futbolista), que premió el esfuerzo cordobesista pero que otorga un punto que no sirve para tomar aire en la zona baja de la tabla. Otro rival directo que se escapa vivo.

El tiempo vuela y cada vez hay menos excusas. Solo queda confiar. No hay otra.