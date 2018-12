Jorquera califica de "decepcionante" el "inexperto" gobierno de Marea

El BNG califica de "decepcionante" el mandato de la Marea Atlántica al frente del Ayuntamiento de A Coruña. El candidato nacionalista a la alcaldía, Francisco Jorquera, critica sin paliativos el trabajo y la "falta de experiencia" del gobierno local al frente de María Pita desde 2015. Considera que la "mala gestión" ha sido la tónica general de estos años, lo que ha provocado que no se ejecuten presupuestos, no se realicen proyectos y con ello no se hayan cumplido sus promesas electorales.

Jorquera, que llevará de número dos en la lista a la actual portavoz nacionalista Avia Veira, considera un error haber decidido gobernar en minoría. Más si cabe cuando su principal socio de gobierno, el Partido Socialista, se mantenía, dice, en una situación de inestabilidad. Cuestionado por si estará abierto a pactos de gobernabilidad, señala que el BNG siempre está abierto a acuerdos para impedir que el PP llegue al gobierno. No obstante, dice que la formación "non vai ser muleta de ninguén".