Pacheta: "Nos falta mala hostia y matar el partido, pero estoy satisfecho con el esfuerzo del equipo"

El entrenador del Elche Club de Fútbol, Pacheta, ha ofrecido su particular visión del empate a uno ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel con el gran gol de Iván Sánchez para los ilicitanos y el tanto de Miguel De las Cuevas para el conjunto andaluz. Ya son ocho partidos de los ilicitanos fuera de casa sin ganar, aunque han puntuado en cuatro de ellos tras igualar en sus visitas a Osasuna, Real Oviedo, Extremadura y Córdoba.

Pacheta ha comentado que "hemos rozado la victoria fuera en varios campos. Lo que nos falta es mala hostia, oler la sangre y matar el partido. A pesar de ello, me voy satisfecho de lo que veo, del esfuerzo de los jugadores y de la gente que sale desde el banquillo".

El técnico franjiverde ha explicado que "hay que insistir cambiando alguna cosita. Nosotros no entrenamos meter el culo atrás, pero hay que valorar también al rival que nos ha sometido en algunas fases de la segunda mitad. Nuestros jugadores ya son de Segunda, lo estamos demostrando".

Pacheta concluyó afirmando que "no conozco otro camino para lograr el objetivo. Por tanto, seguiré insistiendo y empujando. Nos vamos jodidos por no ganar, claro que sí. Hemos tenido ocasiones de gol y alguna salida a la contra que no supimos aprovechar, pero vuelvo a decir que el adversario también juega y lo pone difícil".