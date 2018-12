Nuestra Madre del Loreto pone rumbo a Santa Pola

La familia propietaria del barco Nuestra Madre del Loreto ha tomado la decisión, junto con la tripulación y la alcaldesa de la localidad de que el barco encienda motores y ponga rumbo al puerto de Santa Pola.

Pepi Irles es la armadora y madre del patrón y asegura que la situación es insostenible y no creen que esperar un día más vaya a suponer ningún avance. Por ese motivo y tras saber que tienen todo el pueblo detrás y muchos otros apoyos han hablado con su hijo y el barco ha iniciado la vuelta. Tardarán unos cuatro o cinco días. Llevan el combustible y los víveres justos para la travesía.

La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva con Pepi Irles y José Durá, la madre y el padre del patrón de Nuestra Madre del Loreto / Radio Elche Cadena SER

Esta tarde en Santa Pola se ha vuelto a concentrar toda la población junto a la familia de los 13 tripulantes. Pepi Irles ha explicado a Radio Elche Cadena SER que se sienten apoyados por la gente y acarrearán con las consecuencias que suponga el volver. La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, del PSOE, ha explicado que asumirá con ellos lo que tengan que asumir pero no tenían otra alternativa. De momento ya pierden la campaña de Navidad. El barco había salido para no volver hasta el 22 de diciembre y le quedaba un mes de pesca que es el de mejor venta de la temporada.

No saben tampoco que otras consecuencias pueden tener su retorno al puerto , pero no han visto otra salida. "He escuchado la voz de mi hijo y no es él. No quiero ni pensar lo que estará pasando" asegura Pepi, mujer acostumbrada al duro trabajo del mar y que ya vivió una experiencia parecida cuando su marido hace 10 años rescató en otro barco a 51 migrantes.