Empate a cuatro goles en un partido muy disputado en el que el bloque noiés remontó el partido en hasta tres ocasiones y pudo regresar a casa con un punto de oro sumado en la pista del líder Betis. El capitán Marci (2), Xuxa y Dani Colorado fueron los artífices de los tantos gallegos. Un punto que le puede servir al equipo de Marlos Velasco para respirar una semana más fuera de los puestos de descenso.

Saltaban los béticos como los favoritos en su cancha. En la búsqueda de su quinta victoria consecutiva parecía que no sería dificil de conseguir si sólo se miraba la clasificación. En pista el equipo menos goleado de la LNFS contra uno de los más goleados, o el líder de la categoría contra un recién salido de los puestos rojos de la tabla clasificatoria.

Comenzaba el partido tras el saludo inicial entre capitanes, en el que los locales, por primera vez, en la temporada tendrían que cambiar de campo. Una vez situados y tras el pitido inicial los noieses pronto dejaron claras sus intenciones de no ponerle las cosas fáciles a los líderes de la categoría. Dejaba constancia de ello Dani Colorado con dos llegadas peligrosas a la portería local, que al final no subieron al marcador. La que si subiría sería la primera de los andaluces, en el minuto 2, siendo Víctor López quien abriría la cuenta para los suyos con un tiro desde la banda. Después de este primer tanto, los gallegos no se vendrían abajo. La intensidad seguía intacta en el Amate siendo un carrusel de ocasiones para ambos bloques, un ritmo trepidante que rompería Marci con el tanto marcado a los 5 minutos tras un tiro que bate en Elías Beltrán y entra en la portería bética. Tanto que rompería el ritmo del partido ya que los locales pronto empezaron a ceder pista y los de Marlon Velasco comenzarían una acometida sobre la portería de Cidao en los últimos minutos de este primer tiempo, perdonando demasiado, y teniendo las más claras Marci en el 14, que pica el esférico y se encuentra con el palo. Juan Puertas a pase de Xuxa siendo este último jugador quien tuviese las dos últimas de este primer acto.

Tras el paso por vestuarios daba comienzo el segundo acto y el guión era el mismo del de la primera parte, ya que después de una clara ocasión para adelantarse en el marcador los noieses, serían los béticos quien subiría el segundo para la cuenta del equipo local. Burrito sería quien firmase el tanto bético. En la siguiente jugada, sería el Noia el que replicaba una muy buena contra. Dani conduce el esférico que pasa a Xuxa y este no duda en batir al portero Cidao con una vaselina. A partir de las tablas en el luminoso el partido crece en intensidad. El partido adquiría, otra vez, el ritmo de ida y vuelta con ocasiones para ambos bloques. En el minuto 28 Daniel Ibañes sale con el juego de cinco, con Cidao como el quinto. En el siguiente minuto, llegaría la pena máxima por mano dentro del área que materializaría Borja Blanco adelantando a los verdiblancos, ventaja de un gol que ampliaría Tobe con un magnífico gol que comenzaría con el pase de Ciado de portería a portería donde esperaba el balón Burrito y éste, tras el control del mismo, se lo pasa a Tobe quien no duda en batir a Carlos subiendo el 4-2 al marcador.

Así las cosas, parecía que las posibilidades de puntuar en Amate se desvancecían para los de Marlon Velasco pero la genialidad de Marci llegaría en el 32’ acortando distancias con un tiro excepcional. Y a falta de cinco segundos para el final, Dani Colorado aprovecha un mal saque de Cidao, en el que se interpone y la suerte hace que el esférico bata en el cuerpo del pivot noiés y se introduzca en la portería bética subiendo el útlimo tanto de la tarde al electrónico cuya imagen se congelaría con un 4- 4 final.

Empate muy meritorio para el Noia en un partido muy disputado en el que el bloques noiés no renunció a una suma que se preveía complicada y, tal y como se comprobó, no fue imposible.