La Justicia tumba la denuncia de Vilás por malversación con el nuevo hospital de Jesús

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha vuelto a declarar improcedente la acusación hecha por el empresario Francisco Vilás contra el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, dos concejales y un funcionario del Ayuntamiento por un supuesto delito de malversación de caudales públicos en relación con la tramitación de la licencia para un nuevo hospital y residencia privados a Jesús.

El tribunal confirma así la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza que determinó hace un año que no existía ningún motivo para admitir la querella del empresario por este motivo. Se trata de la tercera resolución a favor de los representantes del Consistorio ya que el mismo Juzgado número 2 también declaró en septiembre el sobreseimiento libre y archivo de la acusación por prevaricación y malversación.

La Audiencia repasa los argumentos de la resolución en primera instancia que no apreciaba la existencia del delito de malversación por parte del alcalde, los concejales Mariano Juan y Pedro Juan, o del funcionario también denunciado. Y afirma que "en efecto, no se ve ni puede sugerirse, a partir del relato de la querella, apropiación por el o los funcionarios querellados los caudales públicos puestos a disposición, distracción o desvío de fondos públicos a fines privados o impropias (. ..) ni, en su caso, exceso mínimamente relevante en la gestión o administración de los mismos capitales)".

"Puede observarse así, inicialmente, que el relato de la querella no refiere ni concreta apropiación dineraria de ningún tipo por parte de los funcionarios o autoridades querelladas, ni desvío de fondos a fines ajenos. Únicamente habla de una 'condonación' de las tasas vinculadas a determinadas licencias que, según la misma querella, no es propiamente tal, ya que dichas tasas supuestamente no cobradas se reconocen ingresadas por la administración municipal", añade la resolución, poniendo en claro las incongruencias y falsedades de los argumentos de la acusación.