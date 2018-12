Más ruido que fútbol (0-0)

El derbi jerezano de Tercera División terminó decepcionando por el poco fútbol que se vio sobre el maltrecho campo de La Juventud. Reparto de puntos que debe satisfacer mucho más al equipo de Nene Montero, que por fin pudo sentarse en el banquillo, que al de Pepe Masegosa, que aparentó tenerle demasiado respeto a su rival con el potencial que tiene.

Un empate bueno para el Xerez CD, que se presentaba a este encuentro con bajas muy importantes y después de atravesar una semana especialmente convulsa en el club. Un empate malo para el Xerez DFC porque la imagen que ofreció dista mucho de la que debe ofrecer un equipo que aspira a terminar jugando la liguilla de ascenso.

El partido fue malo, soporífero a ratos. Fran y Flere, los guardametas, pasaron una tarde plácida, viendo a sus compañeros eso sí, fajarse duramente sobre el campo. Porque no se le puede reprochar nada a los jugadores, se emplearon a fondo en un partido intenso que, por no tener, no tuvo apenas disparos a puerta. Y eso que nada más iniciarse el choque, con el pitido inicial y sacando desde el centro del campo el XCD, un sorprendente disparo de Juanma Aguilar desde el círculo central lo sacó desde la línea de meta Flere, que estaba ligeramente adelantado. Amin no acertó a los doce minutos en un disparo franco sobre la portería visitante. El partido se tornó bronco, con alguna entrada fea que cortó rápido el colegiado tirando de tarjeta, pero el fútbol ya se había aparcado.

En la reanudación salió el Xerez DFC algo más enchufado que su rival. Quería tener la pelota, pero no arriesgaba. Tenía más miedo a perder que valentía para ganar. Así las cosas, y con el XCD defendiendo muy bien, Masegosa cambia de delantero. Al voluntarioso Adrián Gallardo lo sustituye Tamayo. El técnico sevillano pensó que por arriba, en balones aéreos se podría resolver el derbi. Pero la maquinaria desde el centro del campo no funcionaba. NI Álex Colorado ni Jorge Herrero tuvieron su día. Con una hora de partido cumplida, también Nene Montero da aire con la entrada de Luna a su equipo en el centro del campo. La batalla estaba ahí y esa la estaban ganando los locales. Poco después, el gol podía haber llegado en un remate de cabeza de Isra que detuvo bien colocado Flere.

A todo esto, Sergio Narváez seguía llevando el partido a su terreno, demostrando no sólo calidad sino galones. De hecho, la más clara oportunidad para los azulinos (de rojo vestía el Xerez DFC) nacía en las botas del diez, que Amin no iba a estar acertado en el remate ante Flere. En esa jugada algunos aficionados se acordaron de Pedro Carrión, pero estaba en la grada sancionado. Con el tiempo cumplido fue expulsado Isra, con doble amarilla, pero ya no había tiempo para casi nada más.

Al final, reparto de puntos y decepción para los que acudieron al estadio con la intención de ver un buen partido y se marcharon desilusionados, mucho más por el lado visitante que por el local. Lo mejor, que el jueves vuelve la liga.





FICHA TÉCNICA:

Xerez CD: Fran; Gonzalo, Isra, Salas, Jurado, Guerrero; Juanma (Luna, 59’), Parra (Naranjo, 68’), Sergio, Amin (David Narváez, 88′) y Piñero

Xerez DFC: Flere, Padilla, Adri, Joaqui, Regino, Jorge Herrero (Jojo, 85′), Alex Colorado, Juan Gómez, Bello, Javi Casares (Heredia, 71’) y Adrián Gallardo (Tamayo, 56’)

Arbitro: Aranda Delgado, José María (Málaga). Por parte del Xerez CD vieron tarjeta amarilla Sergio Narváez, Parra, Amin, Gonzalo, Jurado, Naranjo e Isra fue expulsado en el 90′. En los visitantes, mostró cartulina amarilla a Adri, Juan Gómez, Bello