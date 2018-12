Empate suficiente del Arcos (0-0)

ÉCIJA BALOMPIÉ 0 - ARCOS CF 0

Écija Balompié y Arcos CF, empataron sin goles en un partido gris y sin oportunidades claras para ninguno de los dos equipos.

El conjunto de Pepe Bermúdez frena con este empate, una racha negativa de tres derrotas consecutivas y al menos, vuelve a sumar su casillero de puntos.

El Arcos empezó mandando, tratando de tener la pelota y disponiendo de alguna oportunidad en el arranque del encuentro. Una mala cesión del defensa astigitano Ocaña, acabó aprovechándolo el conjunto visitante para marcar, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

A partir de ahí, el dominio fue alterno, con llegadas, aunque sin demasiado peligro en las dos áreas.El encuentro se tornó gris, con dos equipos más preocupados en defender sin fisuras que arriesgar saliendo al ataque. De esta manera, suman un punto que no se da por malo en Arcos para, de esta forma cambiar la dinámica de los últimos resultados.

Pepe Bermúdez, técnico del Arcos CF, valoraba "positivamente" el punto logrado en Écija, "porque hemos roto una racha negativa, tres derrotas seguidas y un poco crueles, las de casa por lo menos, por los minutos en los que se habían producido los goles que nos llevaron a la derrota, pues muy contento. Sabíamos que era un partido complicado, ellos tienen muy buen equipo, muy buenas individualidades, y pienso que lo hemos tenido muy bien controlado quitando un córner y lanzamientos desde fuera. Nosotros veníamos muy tocados, con muchas bajas y jugadores que no han entrenado en toda la semana. No es excusa, pero sí me voy muy contento por el trabajo y porque creo que el grupo ya se merecía por lo menos sumar, y lo hemos conseguido ante un muy buen equipo".





FICHA TÉCNICA:

Écija: Fernando, Manu, Ocaña, Cote, Galiano, Marrufo, Migue García, Francisco Borja (Carlos,88’), Juan Delgado, Isuardi Saam, 66’) y Luisito.

Arcos: Isi Jareño, Álvaro Ramírez, José Carmona, Nico, Pablo Molina, Bugatto, Álvaro González (Javi 71’), Maqui, Giráldez, Caballero y Borja.

Árbitro: Vázquez Hidalgo (onubense). Amonestó a Cote y Migue García por parte de los locales y a Bugatto, Borja y Álvaro González en los visitantes.

Incidencias: Encuentro de la decimoséptima jornada del grupo X de Tercera Divisón disputado en el estadio municipal de San Pablo en la localidad sevillana de Écija.