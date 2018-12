El césped artificial y un Ibiza herido examinan la fuerza del UCAM

El UCAM Murcia aterriza en Ibiza para buscar este domingo (12:00 horas) su regreso al liderato. Para ello no sólo debe batir al cuadro balear sino que al mismo tiempo el Melilla no gane en su visita al Sanluqueño, feudo complicado. Los universitarios esperan haber aprendido de su única derrota del curso, en Badajoz, e ir ya mentalizados de antemano de que el campo no será favorable. El césped artificial de Can Misses no es un hábitat natural para los de Munitis.

La escuadra de Palop, en la que figuran nombres mediáticos y dos ex del UCAM, Chavero y Fran Grima, llega herida tras su último tropiezo como local ante el Don Benito y encajar a continuación seis goles en el Cartagonova. En el conjunto de Munitis destaca el regreso de Collantes, que ha cumplido sanción, y por dicho motivo se cae de la lista Isi Ros. La incógnita es si Manu Onwu volverá a ser titular o si mantendrá el planteamiento de la victoria ante el Real Murcia.

