Garitano: "En Sevilla queremos la tercera victoria consectuvia"

La Real viaja esta tarde rumbo a Sevilla donde mañana buscará su quinta victoria a domicilio ante el Betis para poder encadenar, por primera vez en la temporada, tres victorias consecutivas y dar un salto cualitativo en la clasificación. El equipo realista vive su mejor momento de la temporada y espera dar otro paso adelante en su progresión.

El equipo txuri urdin acudirá a la ciudad hispalense con dos bajas de última hora, Diego Llorente y Jon Bautista ambos, lesionados. Illarremendi y Kevin Rodrigues, son las dos grandes novedades en la convocatoria de 18 jugadores:

Moyá, Rulli, Zaldua, Gorosabel, Héctor Moreno, Le Normand, Theo, Kevin Rodrigues, Illarramendi, Zubeldia, Pardo, Zurutuza, Merino, Sandro, Oyarzabal, Januzaj, Juanmi y Willian José.

Según el parte médico, Bautista sufre una lesión de grado 1 en el músculo rector interno del muslo derecho y Diego Llorente refiere molestias en la pantorrilla izquierda desde el entrenamiento de esta mañana. En la ecografía y resonancia magnéticas se aprecia una lesión de grado 1 en el músculo sóleo"

Esta mañana ha comparecido en Zubieta el entrenador Asier Garitano en la previa del partido.

Estado físico de Januzaj:“Está bien. Este partido, ya lo he dicho varias veces, que es un de pretemporada para él. Ha tenido pocos entrenamientos y es normal que tenga molestias, pero creo que va a estar bien. Por lo demás recuperamos a Asier y no ha pasado nada raro"

El equipo en línea ascendente en resultados:"Los partidos de este mes de diciembre nos van a marcar. La intención no es otra que seguir progresando. Queremos dar un gran paso adelante. Hemos conseguido dos victorias seguidas y vamos a por la tercera a Sevilla. . No va a ser sencillo, va a ser difícil y haremos todo el esfuerzo para ganar el partido”.

Análisis del Betis de Quique Setién:"Utilizan un dibujo diferente como el Girona, y el Sevilla, con tres centrales y mucha gente por delante. Ese fútbol de posesión exige mucho.El Celta juega de la misma manera, pero no tan exagerado. El Betis hace una presión importante arriba y juega con gente rápida ahí adelante.Contra el Barça tuvo cuatro, cinco oportunidades muy buenas en la primera parte y se fue al descanso ganando 0-2. Tendremos que esforzarnos mucho”.

Desgaste del equipo bético tras la Europa League:“El Betis tiene una plantilla larga y amplia.El otro día jugaron, por ejemplo, Sanabria y Sergio Léon, que no suelen jugar en Liga. Loren no jugó, Francis tampoco. El otro día jugó Canales que mañana no puede jugar. Tiene una plantilla importante y el otro día se reservaron pensando en la Liga”.

Debate sobre la preaja Illarra-Zubeldia:“Han jugado muchos partidos juntos. Son buenos jugadores y tendrán que ir mecanizando su colaboración, sus movimientos. Son dos futbolistas que pueden jugar juntos y que van a jugar bien”

Salida de De la Barrera de la Real:" Me extraño. A mí me lo contó en Toulouse. Me dijo que tenía una buena oportunidad que consideraba importante y que tenía la cabeza en eso, pero que antes tenia que hablar con la Real.Para nosotros ha sido una pena. Ha estado cuatro meses, ha sido importante y ha aportado cosas que necesitábamos. Nosotros hemos tenido una buena relación. Le seo lo mejor en Qatar".